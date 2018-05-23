23 Mayıs 2018

Nobel Ödüllü ABD'li ekonomist Paul Krugman, gelişmekte olan ülkelerde eski tarz bir finans krizi yaşanabileceğini belirterek, "Türkiye çarpıcı bir serbest düşüşte" ifadelerini kullandı.

Twitter’da TL/dolar grafiğini paylaşan Krugman, 1997-98'dekine benzer bir ekonomik krizin olası olduğunu belirterek, o süreçte olduğu gibi gelişen piyasalardaki para birimlerinin düşüşün kurumsal borcun patlamasına, ekonomi üzerinde baskının artmasına ve para birimlerinde daha fazla düşüşe yol açabileceğini kaydetti.

Krugman, buna karşın küresel çapta bir finans krizinin büyük ihtimalle yaşanmayacağını belirterek "Yine de böyle bir krizin işareti ufukta görünmüyordu ancak artık böyle bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

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