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"Türkiye çarpıcı bir serbest düşüşte"

Nobel Ödüllü ABD'li ekonomist Paul Krugman, gelişmekte olan ülkelerde 1997-98'dekine benzer bir ekonomik krizin olası olduğunu belirtti, "Türkiye çarpıcı bir serbest düşüşte" yorumunu TL/dolar grafiğiyle beraber paylaştı.

Türkiye çarpıcı bir serbest düşüşte
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Nobel Ödüllü ABD'li ekonomist Paul Krugman, gelişmekte olan ülkelerde eski tarz bir finans krizi yaşanabileceğini belirterek, "Türkiye çarpıcı bir serbest düşüşte" ifadelerini kullandı.

Twitter’da TL/dolar grafiğini paylaşan Krugman, 1997-98'dekine benzer bir ekonomik krizin olası olduğunu belirterek, o süreçte olduğu gibi gelişen piyasalardaki para birimlerinin düşüşün kurumsal borcun patlamasına, ekonomi üzerinde baskının artmasına ve para birimlerinde daha fazla düşüşe yol açabileceğini kaydetti.

Krugman, buna karşın küresel çapta bir finans krizinin büyük ihtimalle yaşanmayacağını belirterek "Yine de böyle bir krizin işareti ufukta görünmüyordu ancak artık böyle bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

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