Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,7 büyüdü: Kişi başına gelir 18 bin 103 dolara çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini 31 Ağustos 2026'da açıkladı. Yıllık verilere dayalı hesaplamaya göre ekonomide büyüme sürerken, sektörlerin performansında belirgin farklılıklar yaşandı. İnşaat çift haneli büyümeyle öne çıkarken tarımda yüzde 8,5'lik daralma kaydedildi.

Türkiye ekonomisi 2025'te ne kadar büyüdü?

TÜİK'in bağımsız yıllık GSYH hesaplamasına göre Türkiye ekonomisi, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 büyüdü.

Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 41,6 artışla 63 trilyon 240 milyar 524 milyon TL olarak hesaplandı.

Kişi başına milli gelir 18 bin 103 dolar oldu

2025 yılında kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla cari fiyatlarla 714 bin 682 TL oldu.

Kişi başına GSYH'nin ABD doları karşılığı ise 18 bin 103 dolar olarak hesaplandı.

Ekonomide en büyük pay imalat sanayinin

GSYH içinde 2025 yılında en yüksek payı yüzde 15,6 ile imalat sanayi aldı.

İmalat sanayini yüzde 12,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri takip etti.

2025'in büyüme şampiyonu inşaat oldu

Sektörel verilere göre inşaat sektörü yüzde 11 ile 2025 yılında en fazla büyüyen sektör oldu.

İnşaatı yüzde 8,5 büyüyen kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri ile yüzde 7,9 büyüyen bilgi ve iletişim sektörü izledi.

Buna karşılık tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 8,5 küçüldü. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 5, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetlerinde ise yüzde 4,2 daralma kaydedildi.

Hanehalkı tüketimi yüzde 4,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,2 arttı. Hanehalkı tüketiminin cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 54,4'e ulaştı.

Hanehalkı harcamalarında en büyük payı yüzde 21,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bunu yüzde 18 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar; yüzde 15 ile ulaştırma izledi.

Devletin tüketim harcamaları yüzde 1 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2025 yılında yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Devletin nihai tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 1 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 7,3 yükseldi.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payı ise yüzde 30,7 oldu.

İhracat azaldı, ithalat arttı

Dış ticaret tarafında 2025 yılında farklı yönlü bir seyir görüldü. Mal ve hizmet ihracatı zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0,6 azalırken, ithalat yüzde 4,6 arttı.

Cari GSYH içinde mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 24,7, ithalatın payı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemeleri yüzde 40 arttı ancak GSYH içindeki payı geriledi

Gelir yöntemiyle yapılan GSYH hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Brüt işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 41,3 oldu.

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2024'te yüzde 36,9 iken 2025'te yüzde 36,6'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise aynı dönemde yüzde 43,3'ten yüzde 44,3'e yükseldi.