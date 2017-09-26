"Türkiye, enerji teknolojileri üretiminde merkez olacak"

26 Eylül 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk yenilebilir enerji lisesi olan Eryaman'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında yıllık ortalama 55 milyar dolarlık enerji ve maden ithalatı gerçekleştiren Türkiye için bunun önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğinin altını çizen Albayrak, "Bunun için uzun vadeli, sürdürülebilir ve şeffaf enerji stratejileriyle Türkiye'yi, enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak çok boyutlu bir politikayı uygulamak için adımlar atmaya başladık. Aramacılıktan üretime, alternatif kaynak yatırımlarından, tüketime kadar enerjinin her alanında bütüncül bir süreç oluşturulması için gerekenleri nakış gibi işliyoruz." diye konuştu.

Bakan Albayrak, yenilenebilir teknolojilere yapılan yatırımlarda teknoloji transferini öncelik olarak belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Enerjide atacağımız bu adımlar sadece dışa bağımlılığa, cari açığa, ekonomiye etki etmeyecek. Bu adımlar aynı zamanda Türkiye'yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli bir noktaya taşıyacak. Maliyetleri düşürecek. Sanayicilerimiz, vatandaşlarımız artık enerji maliyetlerine daha az kaynak ayırarak ucuzlaması vesilesiyle daha rahat edecek. Bu da ekonominin büyümesinde, sanayinin büyümesinde ve rekabet etmesinde ülkemize doping etkisi yapacak. Biz biliyoruz ki, bu politikalarımızın başarılı olmasıyla ülkemiz enerji teknolojileri üretiminde aynı zamanda bir merkez haline gelecek."

"Diğer liselerden yüzde 80 daha verimli"

Okulun isminin sibernetik alanındaki buluşlarıyla bilinen El-Cezeri'den geldiğini ifade eden Albayrak, okulun yaklaşık 39 bin metrekare alan üzerine bütünleşik bina sistemiyle inşa edildiğini kaydetti.

Standart bir okulun yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 159 kilovatsaat olduğunu bildiren Albayrak, bu okulun ise yüksek enerji verimliliği sağlayan altyapısı sayesinde yıllık 23,6 kilovatsaat enerji tüketeceği bilgisini verdi.

Bu lisenin diğer liselere kıyasla toplamda en az yüzde 80 enerji verimliliği sağlayacağını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Isıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri için gereken enerji güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinden üretilerek sağlanacak. Gelişmiş arıtma kapasitesine sahip sulama sistemleriyle de atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünden yüzde 70 oranında verimlilik sağlanacak. Standart bir lisede 60 yıllık toplam enerji, su, işletme ve bakım maliyetleri bugünkü değerleriyle yaklaşık 257 milyon lira. Bu okulumuzda bu rakam 71 milyon Türk lirası olacak. Yani 180 milyondan daha fazla bir tasarruf. 26 derslik, 6 laboratuvar, 10 atölye, kapalı spor salonu ve 147 yataklı pansiyona sahip okulumuz yaklaşık 26 milyon liraya mal oldu. Yani aynı özelliklerdeki standart bir liseye göre 1,5 kat daha fazla paraya mal olmasına rağmen, ortaya koyduğu bu tasarrufla bu yatırımı 9,5 yılda amorti edecek. Normal bir liseye göre daha fazla maliyet gerektiren bu ek yatırımları ise yani rüzgar, güneş, verimlilik noktasındaki yatırımların geri dönüşü 3 yılda sağlanacak"

Kaynak: AA