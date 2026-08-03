Türkiye-Irak ilişkilerinde hedef ticaretten birlikte üretime geçmek
Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde imzalanan 5 anlaşmanın ardından önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantılarıyla iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, imzalanan anlaşmaların Türk iş dünyasının Irak’taki faaliyetleri açısından önemli bir çerçeve oluşturduğunu belirterek, alınan kararların sahadaki uygulamasını yakından takip edeceklerini söyledi.
Enerji ve Kalkınma Yolu öne çıkıyor
Anlaşmalar kapsamında enerji, ticaret ve yatırım ortamının geliştirilmesi ile Kalkınma Yolu Projesi’nin öne çıktığını belirten Acar, Irak’tan Türkiye’ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sevkiyatının enerji arzı açısından önem taşıdığını ifade etti.
Gümrük ve ticaretteki belirsizliklerin azaltılması ile yatırımların hukuki güvenceye kavuşmasının da Türk firmalarının Irak’taki faaliyetlerini destekleyeceğini belirten Acar, Kalkınma Yolu’nun hukuki altyapısının güçlendirilmesinin Türk müteahhitlik ve lojistik sektörüne yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.
Türk yatırımcısına 5 sektör açılıyor
Acar, Irak’ta Türk firmaları açısından öne çıkan yatırım alanlarını altyapı ve kentleşme, Kalkınma Yolu, enerji ve su yönetimi, sanayi ve imalat ile finans ve dijital hizmetler olarak sıraladı.
Bağdat ve çevresindeki konut, hastane, okul ve ulaşım projelerinin yanı sıra Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayacak demiryolu, karayolu ve lojistik yatırımlarının önemli fırsatlar sunduğunu belirten Acar, enerji, su arıtma, sulama, gıda işleme, ambalaj ve inşaat malzemeleri üretiminde de yatırım potansiyeli bulunduğunu kaydetti.
Türk yatırımcıların Irak’ta kalıcı üretim tesisleri kurabilmesi için sanayi arsalarına erişimin kritik olduğunu vurgulayan Acar, Basra’dan Fişhabur’a uzanan ve Necef, Kerbela, Bağdat ile Musul’un da aralarında bulunduğu 11 vilayeti kapsayan hatta Türk yatırımcılarına yönelik OSB ve sanayi kümelenme alanları oluşturulmasını gündeme getirdi.
Acar, altyapısı hazır sanayi arsalarının uzun vadeli kiralama veya mülkiyet modelleriyle Türk sanayicisine açılması ve arsa tahsis süreçlerinin dijital platformlara taşınması gerektiğini söyledi.
Hedef birlikte üretim
Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinin yalnızca ticaret hacminin artırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Acar, kısa vadede vize ve gümrük sorunlarının çözülmesini, orta vadede Kalkınma Yolu’nun omurgasının oluşturulmasını ve Türk OSB’lerinin üretime geçmesini hedeflediklerini söyledi. Acar, uzun vadeli hedefin ise Irak’ta katma değer ve istihdam yaratan yatırımlarla iki ülke arasında “birlikte üretim” modelini geliştirmek olduğunu ifade etti.