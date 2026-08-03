Türkiye-Irak ilişkilerinde hedef ticaretten birlikte üretime geçmek

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DEİK/Türkiye-Irak İş Konse­yi Başkanı Halit Acar, imzalanan anlaşmaların Türk iş dünyasının Irak’taki faaliyetleri açısından önemli bir çerçeve oluşturduğunu belirterek, alınan kararların saha­daki uygulamasını yakından takip edeceklerini söyledi.

Enerji ve Kalkınma Yolu öne çıkıyor

Anlaşmalar kapsamında enerji, ticaret ve yatırım ortamının geliş­tirilmesi ile Kalkınma Yolu Proje­si’nin öne çıktığını belirten Acar, Irak’tan Türkiye’ye günlük 1 mil­yon varile kadar petrol sevkiyatı­nın enerji arzı açısından önem ta­şıdığını ifade etti.

Gümrük ve ticaretteki belirsiz­liklerin azaltılması ile yatırımla­rın hukuki güvenceye kavuşması­nın da Türk firmalarının Irak’ta­ki faaliyetlerini destekleyeceğini belirten Acar, Kalkınma Yolu’nun hukuki altyapısının güçlendiril­mesinin Türk müteahhitlik ve lo­jistik sektörüne yeni fırsatlar ya­ratacağını söyledi.

Türk yatırımcısına 5 sektör açılıyor

Acar, Irak’ta Türk firmaları açı­sından öne çıkan yatırım alanları­nı altyapı ve kentleşme, Kalkınma Yolu, enerji ve su yönetimi, sanayi ve imalat ile finans ve dijital hiz­metler olarak sıraladı.

Bağdat ve çevresindeki konut, hastane, okul ve ulaşım projeleri­nin yanı sıra Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayacak de­miryolu, karayolu ve lojistik yatı­rımlarının önemli fırsatlar sun­duğunu belirten Acar, enerji, su arıtma, sulama, gıda işleme, am­balaj ve inşaat malzemeleri üreti­minde de yatırım potansiyeli bu­lunduğunu kaydetti.

Türk yatırımcıların Irak’ta ka­lıcı üretim tesisleri kurabilme­si için sanayi arsalarına erişimin kritik olduğunu vurgulayan Acar, Basra’dan Fişhabur’a uzanan ve Necef, Kerbela, Bağdat ile Mu­sul’un da aralarında bulunduğu 11 vilayeti kapsayan hatta Türk yatı­rımcılarına yönelik OSB ve sana­yi kümelenme alanları oluşturul­masını gündeme getirdi.

Acar, altyapısı hazır sanayi ar­salarının uzun vadeli kiralama veya mülkiyet modelleriyle Türk sanayicisine açılması ve arsa tah­sis süreçlerinin dijital platform­lara taşınması gerektiğini söyledi.

Hedef birlikte üretim

Türkiye-Irak ekonomik ilişki­lerinin yalnızca ticaret hacminin artırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Acar, kısa va­dede vize ve gümrük sorunlarının çözülmesini, orta vadede Kalkın­ma Yolu’nun omurgasının oluş­turulmasını ve Türk OSB’lerinin üretime geçmesini hedefledikle­rini söyledi. Acar, uzun vadeli he­defin ise Irak’ta katma değer ve istihdam yaratan yatırımlarla iki ülke arasında “birlikte üretim” modelini geliştirmek olduğunu ifade etti.