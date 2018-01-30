"Türkiye, Körfez bankaları için savaş alanına dönüştü"

30 Ocak 2018

Dubai bankası Emirates NBD'nin Denizbank'ı satın alma girişimiyle ilgili olarak Bloomberg News'te yayınlanan haberde, Türkiye'nin genişlemek isteyen Körfez bankaları için savaş alanına dönüştüğü yorumu yer aldı.

Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD'nin Denizbank'ı Moskova merkezli Sberbank'tan satın almak üzere ön görüşmelere başladığı belirtilen haberde, Katar ve Kuveyt bankalarının da Türkiye'de yatırımları artırmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Bloomberg News'e konuşan bazı kaynaklar, Denizbank'ın satışı için Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden farklı bankalarla da görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Bloomberg News'in analizinde şu ifadeler yer aldı:

"Kendi ülkelerinde sınırlı olanaklara sahip Körfez bankaları, satın alma ve lisans başvurularıyla Türkiye'deki varlıklarını artırmanın yolunu arıyor. Qatar National Bank (QNB), 2016'da National Bank of Greece SA’nın Türkiye birimini 2,75 milyar euroya, Commercial Bank of Qatar da 2013'te Alternatifbank'ın yüzde 71 hissesini Anadolu Grubu'ndan satın almıştı."

"Türkiye elverişli dinamikler sunuyor"

Londra'daki MUFG Securities analisti Trieu Pham, Körfez ülkelerinden bazı bankaların, coğrafi yakınlık ve Türkiye'deki bankacılık sistemine aşina olmalarının avantajıyla halihazırda Türkiye'de faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek "Türkiye büyük ve genç nüfusu, yüksek GSYH'si ile elverişli dinamikler sunuyor. Türkiye'deki büyük bankaların çoğu da oldukça kârlı" dedi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın en büyük bankalarından National Commercial Bank'ın 2007'de Finans Katılım Bankası'nın yüzde 60'ını satın aldığı da hatırlatıldı.

Emirates NBD'nin Denizbank'ı satın alması halinde, bunun bankanın yurt dışındaki en büyük yatırımı olacağı da belirtildi. Emirates NBD, 2013'te BNP Paribas'ın Mısır birimini 500 milyon dolara satın almıştı.

Öte yandan haberde, Denizbank'ı 2012'de 3,5 milyar dolara satın alan Rus Sberbank'ın, 2014'ten bu yana ABD ve AB'nin yaptırımlarına tabi olduğu da kaydedildi. VTB Capital analisti Mihail Şlemov, "Sberbank 2012'de Türkiye ve Avrupa'da alım yapacak artık sermayeye sahipti. Bu süreç iyi bir şekilde ilerlemedi, bu nedenle odak noktalarını hissedarların geri dönüşlerine yöneltmeleri iyi bir şey" diye konuştu.

DenizBank'ın satışı için görüşmeler başladı