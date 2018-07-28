Türkiye marinaları, 5 yılda 30 bin tekneyi aşacak

28 Temmuz 2018

SELENAY YAĞCI

BODRUM - Koç Topluluğu bünyesinde bulunan ve 40. yılını kutlayan Setur Marinas’ın 2000 yılından beri iki yılda bir düzenlediği Ege Yat Rallisi bu yıl 8. kez gerçekleşiyor. Bu yıl 23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşen ’8. Ege Yat Rallisi’nin açılış töreni, yelkencilerin ve seçkin konukların yanı sıra Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’in de katılımlarıyla düzenlendi.

Yat Rallisi vesilesiyle basınla bir araya gelen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, Türkiye marinacılık sektörünü de değerlendirdi. Marinacılık sektörünün 2014’e kadar hızlı bir büyüme performansı gösterdiğini kaydeden Doruk, sektör bugün 50’nin üzerinde marina ile 24 bin (deniz + kara) kapasiteye sahip olduğunu, bunun da Akdeniz çanağı içinde yüzde 4’lük bir paya denk geldiğini söyledi.

Türkiye marinalarının kapasitesinin son 5 yılda, yıllık ortalama yüzde 5 olmak üzere toplam yüzde 24 büyüdüğünü söyleyen Setur Marinaları Genel Müdürü Doruk, önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu büyümenin yüzde 30 olacağını ve kapasitenin 30 binin üzerine çıkacağını belirtti.

‘Krizin yarattığı kayıp tüzde 37’yi buldu’

Turizmde yaşanan krizinin yani Türkiye’de olan son olayların marina sektörünü de etkilediğini söyleyen Doruk, “Kayıplar yüzde 37’yi buldu. Bu yıl gidişler durdu ama gelişler hemen öyle çantamı alayım da döneyim gibi olmuyor” dedi.

Setur Marinas olarak tekne sahiplerine kampanyalar yaptıklarını ifade eden Doruk, “Marinacılıkta, tekne sahibi gittiği yerde de en az 1 yıllık sözleşme yapıyor, bu süre içinde o bölgeyi keşfetmek istiyor. Geleceğe umutla bakıyor ve bu bakış açımızı bütçelerimize satış gelirlerinde büyüme hedefi koyarak yansıtıyoruz. Toplam 10 noktada bulunuyoruz. Bir yıllık sözleşme yapan tüm tekne sahiplerimize başka yerlerde bulunan marinalarımızda da teknelerini bağlamalarına izin veriyoruz. Marka bağlılığı yaratmak istiyoruz. Müşterinin devamlılığını sağlamak gerek” diye konuştu.

Ege Yat Rallisi’nde 30 yat yarışacak

Ege Yat Rallisi’nin, 30 yatın katılımıyla Bodrum Milta Marina’dan start alacağını belirten Doruk, rallinin, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edilerek Setur Kaş Marina’da tamamlanacağını ifade etti. Ege Yat Rallisi’nin amatör ruhların açık deniz ve filo seyri deneyimi edinmesinde büyük rolü bulunduğunu belirten Ralli Komodoru Necati Zincirkıran ise, rallilerin yatçılara büyük cesaret verdiğini ve açık denizlerde güvenlik altında seyir olanağını sağladığını belirtti.

30 tekne sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve Meis rotasını takip edeceğini dile getiren Doruk, 8. Ege Yat Rallisi destekçi markaların da gücüyle, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra deniz severleri buluşturacak ve amatör yatçılığın gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi. Rahmi Koç, dünya turuna çıktığı Nazenin adlı teknesiyle bu yıl da Ege Yat Rallisinde yarışacak.