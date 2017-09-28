Türkiye, Marmomacc'a 130 firma ile katıldı

28 Eylül 2017

Mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen ve 1670 katılımcının ürünlerini sergilediği Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 130 firma katıldı.

Bu yıl 52. kez kapılarını ziyaretçilere açan Verona Marmomacc'a 8. kez İstanbul Maden İhracatçılar Birliği tarafından milli katılım yapıldı.

Geçtiğimiz dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektörün başkansız kalmasına rağmen İtalya'daki Verona Mermer Teknolojileri Fuarı'nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarla çok verimli iş görüşmeleri yaptıklarını anlattı. Çevik, "Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Verona Mermer Fuarı'nda şirketlerimiz büyük rağbet gördü. Adeta İtalya'da gövde gösterisi yaptık. Fuara 63 milli katılım, 67 bireysel, 17 URGE projesiyle yer aldık" dedi.

Mermer ve travertende Türkiye 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mermer ve maden sektörü yılın ilk 8 ayında toplamda 3 milyar dolardan fazla ihracat yaparken, mermer sektörünün hedefi yılı 2 milyar doların üstünde bir ihracat rakamıyla tamamlamak.