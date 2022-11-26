Türkiye, sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında dünyada ikinciliğe yükselecek

30 Eylül 2022 itibariyle tamamlanan 2021/22 sezonu Türkiye sofralık zeytin ihracatı ise ilk kez 100 bin tonu aşmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda sofralık zeytin ihracatı yüzde 24’lük artışla 88 bin tondan 110 bin tona yükselerek, döviz bazında yüzde 15’lik artışla 150 milyon dolardan, 173 milyon dolar seviyesine ulaştı.

2021/22 sezonunda zeytinyağı, sofralık zeytin ve prina yağı ihracatı toplamda yüzde 36 ivmeyle 399 milyon dolara yükseldi.

"İhracatta ilk sırada ABD yer alıyor"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı (EZZİB) Davut Er, “Türkiye, 2021/22 sezonu sonunda 58 bin 313 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 201,6 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı. Prina ihracatımız yüzde 178’lik artışla 24 milyon dolar oldu. 2021/22 sezonu sonunda zeytinyağı ihracatımızda yeni bir rekora ulaştık. Zeytinyağı ortalama ihraç fiyatımız ise 2021/22 sezonunda yüzde 12 artışla 3 bin 458 dolara yükseldi. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler yüzde 65 artışla 75 milyon dolarla ABD, yüzde 17 artışla 24 milyon dolarla İspanya, yüzde 49 artışla 17 milyon dolarla Japonya, yüzde 150 artışla 10 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 56 artışla 5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu” dedi.

"Sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı"

Başkan Er, “Ambalajlı zeytinyağı ihracat tutarımız 107 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 53’ünü ambalajlı olarak gönderdik. Sektörümüzün toplam ihracatı yüzde 36 artarak 399 milyon dolara ilerledi. Bu sezon zeytin zeytinyağı sektörümüz tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı, başarılı bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki 2022/23 sezonunda 730 bin ton zeytin rekoltesi 420 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Türkiye sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da dünyada ikinciliğe yükselecek” diye konuştu.

"Türk zeytin-zeytinyağı sektörü İspanya ile masaya oturuyor"

2022/23 döneminde 500 milyon dolar ihracat hedefine kesin gözüyle baktıklarını vurgulayan Davut Er, 2002 sonrasında Türkiye’nin 90 milyon olan ağaç varlığının yaklaşık 190 milyona çıktığını hatırlattı. Er, “O zaman dikilen zeytin ağaçlarımız verime geçti. Zeytinyağında 650 bin ton, sofralık zeytinde 1 milyon 200 bin ton hedefimize ulaşabileceğimiz bu yılki rekolteyle ortaya çıktı. EZZİB olarak dünya zeytinyağı rekoltesinin yüzde 50’den fazlasını tek başına karşılayan İspanya’ya 23 firmamızla 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. İspanya’daki güçlü aktörlerle, üretici kooperatifleriyle, ithalatçılarla bir araya geleceğiz. Bu sezon rekoltede dünya ikincisi olduk. Sektörü domine eden İspanya’da da rekolte az. AB’nin Türk zeytinyağına ihtiyacı var, bu yüzden alternatif pazarlara ağırlık vermek zorunda. 14 Aralık tarihinde de İzmir’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Çalıştayı ve 2021 yılı Ödül Törenimiz olacak. Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla bir arada başarımızı kutlayacağız.”