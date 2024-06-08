“Türkiye yabancı yatırımcıların sağlam yatırım ortağı oldu”

GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi (TTC) dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Kacır, Teknoloji üretme ve geliştirme kabiliyetinin 21. yüzyılda ülkelerin ekonomik büyümesinin ve kalkınmasının itici unsuru olduğunun altını çizdi.

Kacır, "Bu gerçekten hareketle Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı, bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin doğru teşvik ve desteklerle önceliklendirildiği güçlü bir üretim ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. 2002’de 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı yaklaşık 10 kat artırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdik” dedi.

“İş ortamı daha da iyileşecek”

Kacır, son 22 yılda inşa edilen siyasi istikrar, genç, yetenekli ve rekabetçi iş gücü, modern teşvik sistemi ve iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısı ile Türkiye'nin, uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağı olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de bürokrasiyi azaltan ve iş ortamını iyileştiren yapısal reformları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Kacır, "Doğrudan yabancı yatırımların ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve Ar-Ge ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle yatırımcılarımızla işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

5 mühendislik merkezinden biri

Bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçak motoru geliştirme ve üretme çalışmalarımızda önemli bir paydaş olan GE AeroSpace, ülkemizin nitelikli insan kaynağına, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme vizyonuna inanarak son yıllarda Türkiye’deki operasyonlarını ölçeklendirdi. GE AeroSpace’in küresel ölçekteki 5 mühendislik merkezi arasında yer alacak GE AeroSpace Türkiye Teknoloji Merkezi’ni de bakanlık olarak Ar-Ge merkezi statüsüyle destekleyeceğimizin müjdesini de burada sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki aşamada GE AeroSpace’in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız."

Garaj modeli başarıya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından desteklenen, Albaraka Portföy Yönetimi (APY) ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurulan APY-Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışına katıldı., Burada bir konuşma yapan Kacır, Türkiye'nin 2030 için "100 bin teknogirişim 100 Turcorn" hedefine giden yolda merkezin önemli bir adım olacağını söyledi. Kacır, 6'sına bakanlık olarak destek verdikleri, 7 Turcorn'un mevcut olduğunu söyledi. Kacır, "Önceki 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri, son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Türkiye'ye özgü 'garaj modeli' başarıya ulaşmıştır" dedi.