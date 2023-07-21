“Türkiye yatırım açısından cazip ülke olarak öne çıkıyor”

Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, gelişmekte olan ekonomilere yönelik yatırımlar açısından Türkiye’nin görünümüne ilişkin iyimserliğini koruduğunu söyledi.

“Artan yaşam pahalılığı temel sorun"

Piyasaların yakından tanıdığı 77 yaşındaki İsviçreli yatırım uzmanı Faber, Türkiye’nin gelişen ekonomiler arasında yatırımlar açısından cazip destinasyonlardan biri olarak öne çıktığına işaret etti. Faber, “Türkiye’ye ilişkin olarak iyimserim.

2021 yılının sonu 2022 yılının başından bu yana bu iyimserliğimi koruyorum.” ifadesini kullandı. Mevcut varlık fiyatlarının potansiyel yatırımcılar açısından Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fırsat oluşturabileceğini belirten Faber,, yaşanan küresel gelişmelerin ışığında yatırımcılara portföylerini ülkeler, bölgeler ve varlıklar arasında mümkün olduğunda çeşitlendirerek riskleri dağıtmaları tavsiyesinde bulundu.

Marc Faber, küresel ekonomik görünüme ilişkin olarak, enflasyonist baskıların ve artan yaşam pahalılığının temel sorun olarak öne çıktığını ve küresel ekonomiye ilişkin görünümün pozitif olmadığını dile getirdi. Dünyada son üç yıl içerisinde hayat pahalılığının çok net bir şekilde halkın gelirlerindeki artışın üzerinde yükseliş gösterdiğini dile getiren Faber, "Halk artık daha yüksek faiz, daha yüksek kira ödüyor” dedi.

“Yatırımcılar için fırsatlar mevcut”

Küresel para politikalarını da değerlendiren yatırım uzmanı Faber, küresel likidite fazlasına dikkati çekti. Faber, “Evet politika faiz oranları yüksek. Fakat (piyasalarda) halen çok fazla likidite var.” değerlendirmesinde bulundu. Yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Faber, “İnanıyorum ki, gelecek iki yıl boyunca hisse senedi yatırımlarını dikkatli şekilde seçen yatırımcılar için piyasalarda yatırım fırsatları mevcut” ifadesini kullandı.

"Barış müzakerelerini Türkiye yürütebilir”

Marc Faber, Ukrayna’daki savaş ortamının son bulması gerektiğini söyledi. Faber, “Türkiye esasen (Ukrayna ve Rusya) arasında barış müzakerelerini yürütebilecek konumdadır. Fakat ABD barışla ilgilenmiyor” dedi. ABD’nin nükleer silah kullanmasında endişe duyduğunu belirten Faber, “Savaş isteyen Amerika. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyadaki tüm savaşlar ABD tarafından çıkarılmıştır” ifadesini kullandı.

Avrupa’da yaşananların bir ders niteliği taşıdığını ve Alman ekonomisinde görülen durgunluğun dikkate değer olduğunu belirten Faber, “Türk halkına, Alman hükümetine (hükümet politikalarına) bakmalarını öneriyorum. Tam bir korku filmi yaşanıyor. Avrupa’da şu anda resesyonda olan tek bir gelişmiş ülke var, o da Almanya” diye konuştu.

Fransa’da yaşanan sokak gerilimlerini de değerlendiren Faber, göçmenler etrafında yaşanan gerilimlerin ABD tarafından dizayn edilen bir politikanı sonucu olduğunu savundu. Faber, “Kısacası ABD, Avrupa’yı kontrol etmeye çalışıyor. Fakat önce onu güçsüz kılması lazımdı" dedi.