Türkiye'de 60 milyon TL'lik klinik araştırma yatırımı

25 Ekim 2017

Mehmet KAYA

ANKARA - Beşeri ve hayvansal ilaç üreticisi Boehringer Ingelheim Ortadoğu, Türkiye, Afrika (META) Bölgesi Direktörü Enrique Manzoni Türkiye'de 2016 yılında 22,4 oranında büyüdüklerini belirterek, Türkiye'nin kendileri açısından önemli bir konumda olduğunu vurguladı. DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Manzoni, klinik araştırmalarında Türkiye'yi de dahil ettiklerini belirterek, bu alandaki yatırımlarının 60 milyon TL'yi bulduğunu vurguladı. Gelecek dönemde de klinik araştırmalarına devam edeceklerini belirten Manzoni, Türkiye'de hem beşeri, hem de hayvansal ilaçlarda büyümelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Enrique Manzoni yenilikçi ilaçlar üreten bir firma olduklarını vurgulayarak, Türkiye'ye yönelik ilgilerinin artarak devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin ilaçta yerli üretim ve bölge merkezi olma yönündeki vizyonunun bilindiğini vurgulayan Manzoni, çok sayıda ülkenin ilaç teknolojisine ve yerli üretimine sahip olmak istediğini hatırlattı. Türkiye'nin mevcut yapısı nedeniyle bu vizyonu oluşturmasının anlmaşılabilir olduğunu kaydeden Manzoni, "Sahip olunan altyapı, yetkinlik ve yapılacak düzenlemelerle Türkiye gelecekte daha da önemli rol oynayacaktır. Burada kilit unsur, bütün bileşenlerin doğru zamanda ve yerde dengelenmesidir. Bir yandan da vizyonun hayata geçirilmesi için sabırla çalışılması gerekiyor, diğer yandan adım adım ilerlemek gerikiyor. Bazı teknolojiler var, kısa veya orta vadede bu teknolojilerin kurulumunun yapılması ve hayata geçirilmesi kolay değil. Kısa vadede kolay değil. Ancak adım adım ilerleyerek daha uzun vadede pekala başarılabilir. Biz de bu sürecin bir parçası olmak için son derece kararlıyız" dedi.

Şirketin, solunum hastalıkları, onkoloji, kardiyometabolik hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi alanlarda 60'tan fazla klinik araştırma yaptığını belirten Manzoni, bu kapsamda 2500'den fazla hastaya erişim sağlandığını ve 60 milyon TL'lik harcama yapıldığını ve gelecek dönemde de klinik araştırmalara ilgilerinin süreceğini vurguladı.

Enrique Manzoni, beşeri İlaç alanında solunum hastalıkları, kardiyometabolik hastalıklar, onkoloji ve merkezi sinir sistemi hastalıkları ile immünoloji gibi alanlarda gelişmeye odaklandıklarını belirterek, Türkiye'nin de bu alanda ihtiyaçlarını gözlemlediklerini kaydetti.

Şirket olarak inovasyonu temel alan bir yapıyı benimsediklerini vurgulayan Manzoni, yıllık cirolarının yüzde 20'sinden fazlasını düzenli olarak AR-GE'ye ayırdıklarını kaydetti. Ürün çeşitliliğinin yüksek olduğunu kaydeden Manzoni, faaliyetlerinin sadece tedaviye yönelik olmadığını, önleyici tedbirlerden, tedavi sırasında hastanın ve ailesinin de etkilenmesini göz önünde bulunduran geniş bir perspektifle sağlık alanına yaklaştıklarını anlattı.

Boehringer Ingelheim Ortadoğu, Türkiye Afrika Bölge Direktörü Manzoni, Türkiye'nin ilaç ve genel olarak sağlık alanındaki gelişme isteğinin farkında olduklarını ve sağlık otoriteleriyle bu konuda çalıştıklarını anlattı.

Hayvan sağlığı birimi dünya liderliği hedefliyor

Boehringer Ingelheim'in hayvan sağlığı alanında satınalma yoluyla büyüdüğünü hatırlatan Manzoni, halen bu alanda 2. sırada olduklarını ve dünya liderliği hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'de büyükbaş hayvanlara yönelik bir yaklaşımları olduğunu kaydeden Manzoni, "Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Türkiye olarak hayvanların refahını ve performansını iyileştirmek için en iyi ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunuyoruz. Sektördeki eğitim seviyesini yükseltmek ve paydaşlarımızla yakın iletişim kurmak için veteriner hekimlerle bilgi alışverişinde bulunmak öncelikli hedefimizdir. Önümüzdeki 5 yıl içinde yapacağımız 25'in üzerinde ürün lansmanıyla önemli yatırımlar yapacağız ve pazardaki gelişmelere bağlı olarak ileriki dönemlere de yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Boehringer Ingelheim

Almanya merkezli araştırmacı ilaç firması, 2016'yı bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 15 milyar 850 milyon Euro net satışla kapattı. Şirketin satış gelirlerinin yüzde 41'i Amerika kıtası, yüzde 32'si ise Avrupa'dan oluşuyor. 2016 AR-GE yatırım tutarı 3 milyar 112 milyon Euro oldu. Yaklaşık 46 bin çalışanı bulunan şirket, solunum yolu hastalıkları, metabolizma, immünoloji, onkoloji ve merkezi sinir sistemi hastalıkları alanında farklılaşıyor. Şirket 2016 yılı içinde Sanofi'nin hayvan sağlığı alanında çalışan Merial şirketini aldıktan sonra bu alanda en önemli oyunculardan biri haline geldi.