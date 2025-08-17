Türkiye’de konkordato talebi yüzde 73 arttı: 8 ayda 994 şirket

Türkiye’de 2025’in ilk sekiz ayında yapılan konkordato başvuruları geçen yılın toplamını yüzde 73 aştı.

Oda TV’nin aktardığı verilere göre, son beş yılda toplam 2 bin 718 konkordato başvurusu yapıldı. Yalnızca 2025’teki 994 başvuru, hem son iki yılda görülen toplam bin 565 başvurunun önemli bir kısmını oluşturdu hem de geçen yılın tamamına göre rekor seviyeye ulaştı.

Sektörel dağılımda inşaat ilk sırada

Yılın ilk sekiz ayında konkordato talebinde bulunan şirketler arasında inşaat sektörü 268 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Onu 214 başvuruyla imalat sanayi ve 145 başvuruyla toptan ve perakende ticaret takip etti.

* Ulaştırma ve depolama: 88

* Konaklama ve yiyecek hizmetleri: 61

* Diğer hizmet faaliyetleri: 52

* Enerji, madencilik, tarım ve finans: 159