Türkiye’den Kuveyt’e milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kuveyt Devleti ile milli SİHA BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık.

Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA BayraktarTB2, Kuveyt semalarında görev yapacak” denildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık” ifadelerini kullandı.