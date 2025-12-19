Türkiye'den taşınan ham petrol kasımda geriledi

Türkiye üzerinden geçen ham petrol boru hatlarında taşınan petrol miktarı kasım ayında geriledi.

BOTAŞ verilerine göre, ekim ayında beş farklı boru hattı üzerinden toplam 28 milyon 513 bin varil ham petrol sevk edilirken, kasım ayında bu rakam yüzde 1,9 azalarak 27 milyon 968 bin varil seviyesine indi.

En yüksek taşıma BTC hattı üzerinden

Türkiye'de Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) olmak üzere toplam beş ham petrol boru hattı bulunuyor. Kasım ayında en yüksek taşıma BTC hattı üzerinden gerçekleşti. Ancak BTC'den taşınan petrol miktarı, bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 1,65 düşüşle 16 milyon 326 bin varile geriledi. Ekim ayında bu hat üzerinden 16 milyon 601 bin varil petrol taşınmıştı. Böylece BTC hattındaki sevkiyat, Şubat 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Aynı dönemde Ceyhan-Kırıkkale boru hattından 2 milyon 884 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 683 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 552 bin varil ve Irak-Türkiye boru hattından 6 milyon 523 bin varil ham petrol taşındı.