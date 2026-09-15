Türkiye'nin 10 milyar metreküplük gizli enerji kaynağı

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Türkiye'deki biyogaz ve çöp gazı tesislerinin biyometan üretimine dönüştürülmesiyle 2040'a kadar yıllık 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir gaz üretilebileceği öngörülüyor.

BİYOYATDER tarafından hazırlanan "Küresel Enerji Krizi ve Türkiye'nin Biyometan Çıkış Stratejisi-COP31 Vizyonu" raporuna göre Türkiye'de 101 biyogaz ve 97 çöp gazı tesisi bulunuyor. Organik atıklardan elde edilen biyogazın arındırılmasıyla üretilen biyometan, doğal gaz kalitesinde yenilenebilir bir yakıt olarak kullanılabiliyor.

2040 hedefi 10 milyar metreküp

BİYOYATDER Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi halinde üretimin 2030'a kadar 3 milyar, 2035'e kadar 5 milyar ve 2040'a kadar 10 milyar metreküpe ulaşmasının teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.

Direkci, söz konusu üretimin özellikle lojistik sektöründe fosil yakıt ithalatına bağımlılığı azaltabileceğini belirtti.

Mevcut 101 biyogaz ve 97 çöp gazı tesisinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle yıllık 18 milyon ton karbon emisyonunun azaltılabileceği, tesislerin tam kapasiteye ulaşması halinde bu miktarın 30 milyon tona çıkabileceği öngörülüyor.

12 yıllık alım garantisi önerisi

Direkci, sektörün gelişmesi için tarımsal ve hayvansal atıklarla çalışan tesislerde üretilen biyometana en az 12 yıllık alım garantisi verilmesini önerdi. Alım fiyatının megavatsaat başına 60 avrodan başlaması gerektiğini belirten Direkci, lisans alan tesislere teknik şartları karşılamaları halinde biyometanı doğrudan piyasaya satma veya ihraç etme hakkı tanınmasının da yatırımları destekleyeceğini ifade etti.