Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı 72 milyar dolara dayandı

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Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı 2026'nın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı.

AB'ye ihracat yüzde 3,6 yükselerek 71 milyar 788,5 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin aynı dönemdeki toplam ihracatı ise yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı.

Almanya ilk sırada

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı 13,6 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 8,6 milyar dolarla İtalya, 7,2 milyar dolarla İspanya ve 6,9 milyar dolarla Fransa izledi.

En dikkat çekici artış ise Malta'da yaşandı. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yüzde 107 artarak 671,6 milyon dolara çıktı. Slovakya'da yüzde 32,8, Finlandiya'da yüzde 25,3 ve Bulgaristan'da yüzde 17 artış kaydedildi.

Yılın ilk 8 ayında 27 AB ülkesinin 17'sine ihracat artarken 10'unda gerileme görüldü.

Otomotiv 20 milyar doları geçti

Sektörler arasında otomotiv liderliğini korudu. AB'ye otomotiv ihracatı yüzde 4,5 artarak 20,1 milyar dolara ulaştı.

İhracatını tutar bazında en fazla artıran sektör ise demir ve demir dışı metaller oldu. Sektörün AB'ye satışı yüzde 18,6 artışla 5,8 milyar dolara çıktı.

İller arasında 25,4 milyar dolarla İstanbul ilk sırada yer alırken onu Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir takip etti.