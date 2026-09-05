El Nino enerji piyasalarını vurabilir: Elektrik ve LNG talebinde artış bekleniyor

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Güçlenen El Nino’nun beraberinde getirdiği sıcak ve kuru hava koşulları, küresel enerji sistemlerinde talep ve üretim dengesini değiştirebilir. Sıcaklıkların yükselmesi klima ve diğer soğutma sistemlerinin kullanımını artırırken, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin hava koşullarından kaynaklanabilecek üretim kayıplarının dengelenmesinde önemli rol oynayabileceği öngörülüyor.

“Çok güçlü” El Nino olasılığı yüzde 90’ın üzerinde

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 2026 yılı sonuna kadar ve 2027 başında “çok güçlü” bir El Nino görülme olasılığının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu kaydediyor.

El Nino’nun sıcaklık, yağış ve rüzgar düzenlerinde meydana getirdiği değişimler, enerji piyasalarında talep, üretim ve ticaret dengelerini farklı şekillerde etkileyebiliyor. Sıcaklık artışlarıyla birlikte soğutma sistemlerinin daha yoğun kullanılması, elektrik tüketimini doğrudan artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Küresel elektrik talebi 2027’de yüzde 3,8 büyüyebilir

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre küresel elektrik talebinin 2026’da geçen yıla göre yüzde 3,6, 2027’de ise yüzde 3,8 büyümesi bekleniyor.

IEA, tahmin edilenden daha güçlü bir El Nino’nun bazı bölgelerde soğutma ihtiyacını artırarak elektrik tüketimini mevcut tahminlerin de üzerine çıkarabileceğine işaret ediyor.

Dünyada binaların soğutulması için kullanılan elektrik miktarı ise 2015’ten bu yana yüzde 50 artarak yaklaşık 2 bin 900 teravatsaate ulaştı. Bu büyüklük, yüksek sıcaklıkların elektrik sistemleri üzerinde oluşturabileceği ilave yük açısından önem taşıyor.

El Nino güneş enerjisi üretimini artırabilir

El Nino’nun yenilenebilir enerji üretimine etkisinin bölgelere göre farklılaşması bekleniyor. Enerji ve emtia piyasaları veri ve analiz şirketi ICIS’in projeksiyonuna göre sıcaklık artışları bazı bölgelerde güneş enerjisi üretimini yükseltebilir.

Avrupa’da güneş enerjisi üretiminin 2026’nın üçüncü çeyreğinde normal hava koşullarına kıyasla yüzde 1,1 ila yüzde 2,1 artması bekleniyor.

ICIS Enerji Analitiği Başkanı Andreas Schroeder da yenilenebilir enerjinin bu süreçteki önemine dikkat çekerek, “Daha yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi El Nino kaynaklı hava şoklarının enerji sektöründeki etkisini absorbe etmeye yardımcı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rüzgar enerjisinde yüzde 9,8 düşüş öngörülüyor

Güneş enerjisinde bazı bölgelerde üretim artışı beklenirken, rüzgar enerjisinde farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Güçlü El Nino koşullarının atmosferik dolaşımı değiştirerek bazı bölgelerde rüzgar hızlarını ve buna bağlı elektrik üretimini azaltabileceği değerlendiriliyor.

ICIS, Avrupa’da rüzgar enerjisi üretiminin 2027’nin ilk çeyreğinde normal dönemlere göre yüzde 9,8 azalabileceğini hesaplıyor.

Hidroelektrik üretiminde El Nino riski

El Nino’nun beraberinde getirebileceği kuraklık da enerji üretimi açısından risk oluşturuyor. Yağış miktarı, nehir akımları ve rezervuar seviyelerindeki değişiklikler hidroelektrik üretimini olumsuz etkileyebiliyor.

IEA, güçlü El Nino koşullarının gelecek dönemde Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde hidroelektrik üretimini baskılayabileceğine dikkat çekiyor.

Hidroelektrik üretiminin gerilemesi durumunda elektrik talebini karşılayabilmek için doğal gaz ve kömür santrallerinin daha fazla devreye alınması gerekebileceği, bunun da fosil yakıtlara yönelik talebi artırabileceği değerlendiriliyor.

Asya’nın LNG talebine 1,6 milyon tonluk El Nino etkisi

El Nino’nun doğal gaz ve LNG piyasalarında da etkili olması bekleniyor. ICIS’e göre El Nino kaynaklı sıcak yaz koşulları nedeniyle Asya’nın LNG talebi üçüncü çeyrekte yaklaşık 1,6 milyon ton artabilir.

Bu miktar, aynı dönemde Asya’nın LNG talebinde yaklaşık yüzde 2,5’lik ilave talebe karşılık geliyor.

El Nino enerji ticaretini de etkileyebilir

El Nino’nun etkilerinin yalnızca elektrik üretimi ve enerji tüketimiyle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. İklim olayının küresel enerji taşımacılığına kadar uzanan sonuçları olabileceği belirtiliyor.

Böylece güçlenen El Nino; elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji üretimi, hidroelektrik kaynaklar, doğal gaz ve LNG talebinin yanı sıra küresel enerji ticaretindeki dengeler açısından da yakından izlenen başlıklardan biri haline geliyor.