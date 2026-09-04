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ABD ekonomisinin durumunu gösteren, Fed'in faiz kararını etkileyen ABD tarım dışı istihdam rakamları bugün açıklanacak. Milyonların gözü bu verilerde olurken saat sürekli araştırılıyor. Sık sık yöneltilen soru "ABD tarım dışı istihdam rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.

ABD tarım dışı istihdam rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayı ABD tarım dışı istihdam rakamları bugün saat 15.30'da açıklanacak.

Piyasa beklentisi, tarım dışı istihdamın ağustosta 55 bin kişi artması yönünde bulunuyor. Temmuz ayında ise ABD'de tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalmıştı.