Dev bankalardan TCMB için yeni faiz tahmini: İndirim için tarih öne çekildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 10 Eylül Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulacağı beklentisi güçleniyor. Yabancı kurumlar ise ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin tahminlerini güncellemeye başladı.

BBVA Research, daha önce aralık ayında beklediği ilk 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini ekim ayına çekti. Kurum, TCMB'nin 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz değişikliğine gitmemesini, 22 Ekim'deki toplantıda ise 100 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

BBVA Research'ün tahmininin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'ya inecek ve yıl sonuna kadar bu seviyede kalacak. Bank of America'nın da ilk faiz indirimi için ekim ayındaki PPK toplantısını işaret ettiği belirtiliyor.

Enflasyon verileri temkinli duruşu destekliyor

BBVA Research, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e hızlandığına dikkat çekti. Medyan ve çekirdek enflasyon göstergelerinin ise aylık bazda sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8'e yükseldiği aktarıldı.

Kurum, enflasyon beklentilerinin yeterince istikrar kazanmaması, hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi ile gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini değerlendirdi.

Garanti BBVA Yatırım da 3 Eylül tarihli günlük piyasa raporunda kalıcı enflasyon risklerine işaret ederek TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini değiştirmeyebileceği tahmininde bulundu.

Citi yıl sonunda yüzde 35 bekliyor

Citi Research de 10 Eylül'deki toplantıda TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor. Kurumun yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Citi analistlerine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentileri şubat ayındaki dip seviyeden bu yana 159 baz puan yükselerek yüzde 23,69'a çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisinin de Ocak 2025'ten bu yana ilk kez yüzde 18'in üzerine çıkması, enflasyon beklentilerindeki bozulmaya ilişkin endişeleri artırdı.

Citi, iç talepteki zayıflamaya rağmen dezenflasyonist etkinin sınırlı kaldığını belirterek fiyatlar üzerindeki şokların dönemsel olmaktan çok arz kaynaklı ve yapısal bir görünüm sergilediğini değerlendirdi.

Anketlerde de "faiz sabit kalacak" beklentisi

Piyasa katılımcılarının beklentileri de TCMB'nin eylül ayında beklemede kalacağına işaret ediyor. 19 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette medyan tahmin politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulması yönünde oluştu. Katılımcılardan ikisi 100 baz puan, biri ise 50 baz puanlık indirim bekledi.

26 kurumun katıldığı başka bir ankette ise yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 35 seviyesinde korunurken, 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 29,5'e yükseltildi.

Gözler ekim toplantısına çevrilecek

TCMB'nin 10 Eylül'de politika faizini sabit bırakması halinde piyasaların odağının 22 Ekim'deki PPK toplantısına çevrilmesi bekleniyor. BBVA Research ve Bank of America ilk indirimin ekimde gelebileceğini öngörürken, Citi yıl sonuna kadar toplam 200 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

TCMB'nin eylül kararının ardından 2026 yılında 22 Ekim ve 10 Aralık olmak üzere iki PPK toplantısı daha gerçekleştirilecek. Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam etmesi ise faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü açısından belirleyici olacak.