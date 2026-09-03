Yumurta fiyatları daha da artacak mı? Üreticilerden net açıklama

Sofraların vazgeçilmezlerinden yumurta, ağustosun zam şampiyonu olurken yumurta fiyatlarında artışın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

YUM-BİR Başkanı Afyon, mayıs ayında tüketimin azalmasının fiyatları aşağı çektiğini, üreticiden 60 liraya çıkan 30'lu yumurtanın marketlerde 90-110 liraya satıldığını belirtirken bu fiyatların üretici açısından zarar anlamına geldiğini ifade etti.

Haziranda maliyetlerini karşılayamayan üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğini aktaran Afyon, bu nedenle üretimde geçici bir boşluk oluştuğunu, ancak geriden gelen sürülerin devreye girmesiyle tablonun değiştiğini söyledi.

Arzla tüketim birbirini dengeledi

Afyon, "İhracat olmadığı için, maliyeti kurtarmadığı için bir kısım üretici hayvanlarını kesti. Şu anda geriden yetişen hayvanlarımız onları tamamladı. Şu anda üretim fazlamız var. Düşen fiyatlar karşısında hareketlilik döneminde bir kısım fiyat artışı oluyor ama üretici maliyetine hala çıkamıyor. Bu açıklanan son TZOB verilerinin artışı, hazirandan temmuza yansıyan temmuz ayındaki fiyatlardır. Şu an öyle bir durum yok. Havaların serinlemesiyle artık arzla tüketim birbirini dengeledi. Yumurta üretiminde hiçbir sorun yok. Fazlalığımız var." dedi.

Yumurtanın kolisi 180

Yumurta üretim maliyetinin yüzde 80'inin yemden oluştuğuna dikkat çeken Afyon, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yem fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Yeni bir tahıl koridorunun yem maliyetlerindeki artışı durdurmasını, mümkünse fiyatları aşağı çekmesini beklediklerini söyledi.

Yumurtanın normal fiyatı ne?

Üreticiden yumurtanın şu anda 3 liraya çıktığını, 4,5 liranın altındaki fiyatlarda ise üreticinin zarar ettiğini belirten Afyon, markette olması gereken seviyeye ilişkin de rakam verdi.

Afyon, "Üreticiden 4,5 liraya çıkıp markette 6 lira olursa ideal rakamlardır. Bu da kolisi 180 lira demektir. 180 liranın bir miktar altında, çok cüzi üstünde idealdir. Kilogram fiyatı 80-90 lira arasındaki yumurtalar vatandaşımızı da rahatsız etmez, üreticiyi de mağdur etmez. 30'lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normaldir." diye konuştu.

Bazı marketlerde farklı isimler altında satılan yumurtalarda yüksek fiyatlarla karşılaşıldığını belirten Afyon, tüketicilerin bu ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yumurta fiyatları daha da artacak mı?

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentisini de açıklayan Afyon, üretimin tüketimi karşılayacak seviyeye gelmesi nedeniyle olağanüstü bir yükseliş öngörmediklerini belirtti.

Afyon, "Bundan sonra artık arz-talep dengesi oluştuğu için olağanüstü bir fiyat artışı beklemiyoruz. Üretici zarardan çıktığı müddetçe afaki bir çıkış olmayacak. Kolisi 160-180 lira bandındaki yumurta normal fiyattır. Onun üzerindeki fazla ödenen yumurtaların ekstra bir özelliği vardır. Alternatif üretimdir, köy yumurtasıdır, gezen tavuktur. Sertifikası olan, gerçek olan üretimleri saygıyla karşılıyoruz. Vatandaşımızın haklı talebini saygıyla karşılıyoruz ama şunu iddia ediyorum, bütün yumurtalar birbirinden az değerli değildir. Bütün yumurtalar değerlidir." ifadelerini kullandı.