Dünyanın en büyük varlık fonu rotayı değiştiriyor: Paranın yeni adresi belli oldu

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Dünyanın en büyük varlık fonunu yöneten NBIM, Norveç Maliye Bakanlığına sunduğu öneride portföyündeki devlet tahvillerinde ağırlığının yüzde 70'ten yüzde 50'ye indirilmesini tavsiye etti.

Fon yönetimine göre yüzde 50'lik ağırlık, piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde ihtiyaç duyulan likiditeyi korumaya devam ederken daha yüksek getiri potansiyeli bulunan diğer sabit getirili varlıklara yönelmek için de alan açacak.

ABD Hazine tahvillerinin payı yüzde 34,1'den yüzde 21,9'a inecek

Tavisye kabul edilirse NBIM'in tahvil portföyündeki ABD Hazine tahvillerinin ağırlığı yüzde 34,1'den yüzde 21,9'a, Euro Bölgesi devlet tahvillerinin payı yüzde 16,8'den yüzde 14,1'e düşecek. Japon devlet tahvillerinin ağırlığı ise yüzde 4,6'dan yüzde 7,4'e çıkarılacak.

Fon ayrıca gelişmiş ekonomilerde artan kamu borçlarını dikkate alarak devlet tahvillerinin ağırlıklandırılmasında GSYİH yerine piyasa değerini esas alan bir sisteme geçmek istiyor.

Karar ABD'nin borç tartışmalarının ortasında geldi

Karar ABD'nin artan borç yüküne ilişkin endişelerin güçlendiği ve uzun vadeli tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde gelirken ekonomist Mohamed El-Erian, ABD Hazine tahvillerinin güvenilir alıcılarının baskı altında olduğunu ifade etti.

El-Erian, NBIM'in çekildiği miktarın büyük olmasa da tahvil yatırımcılarının güvenilirliğinin azaldığına dair güçlü sinyal verdiğini belirtti.

Para nereye akacak?

NBIM'in önerisine göre devlet tahvillerinden azaltılacak ağırlık şirket tahvilleri, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve kamu bağlantılı kuruluşların tahvillerine yönlendirilecek. Yeni modelde ipotek teminatlı tahvillerin toplam tahvil endeksindeki payının sıfırdan yaklaşık yüzde 13'e, kamu bağlantılı tahvillerin ise yaklaşık yüzde 4'ten yüzde 11'e çıkması öngörülüyor.

Fon yönetimi, ipotek teminatlı menkul kıymetler gibi daha riskli varlıklara yönelerek uzun vadede daha yüksek getiri elde edilebileceği görüşünde.

2,3 trilyon dolarlık dev portföy

Norveç'in petrol gelirlerini değerlendirmek amacıyla kurulan fonun yaklaşık 1,65 trilyon doları hisse senetlerinde, 592 milyar doları ise sabit getirili menkul kıymetlerde bulunuyor. Fon, dünya genelinde borsada işlem gören şirketlerin hisselerinin yüzde 1,5'ine sahip.

Son dönemde özellikle ABD ve Asya'daki teknoloji ve yarı iletken şirketlerinden güçlü getiriler elde eden fon yönetimi, bu performansın kalıcı olmayabileceği konusunda da uyarıyor. NBIM'in gerçekleştirdiği stres testine göre yapay zeka hisselerinde yaşanabilecek sert bir düzeltme, fonun piyasa değerinden 740 milyar doları silebilir.