Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonu ve ECB’nin faiz kararında

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Küresel piyasalarda bu hafta jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler fiyatlamalara yön verdi. ABD’nin İran’a yönelik yenilenen saldırıları petrol fiyatlarını yukarı taşırken, tahvil piyasasındaki satış baskısı da dalgalı bir görünüm ortaya çıkardı. Yeni haftada ise gözler enflasyon ve faiz cephesinden gelecek verilere çevrilecek.

ABD tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyelerini gördü

ABD tahvil piyasasında hafta boyunca dikkat çekici hareketler yaşandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 ile Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,42 ile Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puanlık yükselişle yüzde 4,79 seviyesinde tamamladı.

Fed cephesinden faiz mesajları geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları, piyasalardaki risk algısının sınırlı da olsa azalmasını sağlayan gelişmeler arasında yer aldı.

New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD’de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi durumunda bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini belirtti.

ABD’de istihdam beklentileri aştı

Piyasalardaki faiz beklentilerini değiştiren gelişmelerden biri ABD istihdam verileri oldu. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin yeniden güçlenmesine ve haftanın son işlem gününde borsaların düşmesine neden oldu.

ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Haziran ve temmuz aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verileri de yukarı yönlü revize edildi. İki aya ilişkin toplam istihdamın daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha yüksek olduğu bildirildi.

Trump’tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump da açıklanan istihdam verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Trump, istihdam verilerinin kendisininki hariç tüm tahminleri üçe katladığını belirterek faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Brent petrol 96,4 dolara çıktı, altın geriledi

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin devam etmesi enerji ve emtia piyasalarında da etkisini gösterdi. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,4 yükselerek 96,4 dolara ulaştı.

Fed’in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerinin etkisiyle altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 430 dolardan tamamladı. ABD’nin mali durumuna yönelik endişelerin sürmesiyle dolar endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 99,2 seviyesine indi.

New York borsasında karışık seyir

Fed’in bu ay faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentiler New York borsasında karışık bir görünüm oluşturdu.

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 0,09, Nasdaq yüzde 0,40 değer kazandı. Dow Jones ise yüzde 0,27 geriledi.

Gelecek hafta hangi veriler açıklanacak?

ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin yeni haftada piyasa fiyatlamalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Avrupa cephesinde ise yatırımcıların odağında ECB’nin faiz toplantısı bulunuyor ve ECB’nin politika faizlerinde artışa gitmesi bekleniyor.

ABD’de perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.