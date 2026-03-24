Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 artarak 173,4 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre KVDB stoku ise 239,0 milyar dolar olarak kaydedildi.

Banka borçlarında artış

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, aylık bazda yüzde 7 artış göstererek 77,5 milyar dolara çıktı. Yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 3,3 artışla 8,9 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 2,3 artarak 19,4 milyar dolar olurken, banka dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 4,3 artışla 22,2 milyar dolara yükseldi. TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 14,5'lik artışla 27,1 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörlerde sınırlı gerileme

Bankalar dışındaki sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise sınırlı bir düşüş gösterdi. Bu kalem yüzde 0,1 azalarak 68,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaretten kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,6 düşüşle 61,5 milyar dolara gerilerken, nakit kredilere bağlı yükümlülükler yüzde 16,3 artışla 6,8 milyar dolara yükseldi.

Borcun çoğunluğu dolar cinsinden

Kısa vadeli dış borcun döviz kompozisyonuna bakıldığında, borcun yüzde 33,7'sinin dolar, yüzde 26,9'unun Euro, yüzde 25,5'inin Türk lirası ve yüzde 13,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mevduat ve kredi yükümlülükleri arttı

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borçta, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda tuttuğu mevduat 68,7 milyar dolara yükseldi.

Bankalar ile diğer sektörlerin kredi ve tahvil kaynaklı yükümlülükleri ise 71,0 milyar dolar seviyesine çıktı.