Türkiye'nin mobil hat beklentisi yükseldi: 2027 için hedef 105 milyon

Türkiye'nin mobil iletişim sektörüne ilişkin beklentileri yukarı yönlü değişti. TBMM'ye sunulan 2027 yılı bütçe teklifinde mobil abone sayısı için belirlenen hedef, bir önceki bütçedeki tahminin üzerine çıktı. Yeni rakamlar, 5G hizmetlerinin başladığı Türkiye'de hem aboneliklerin hem de mobil internet kullanımının artmaya devam edeceğine işaret ediyor.

2027 hedefi 5,3 milyon artırıldı

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan performans göstergelerine göre, Türkiye'de mobil abone sayısının gelecek yıl 105 milyona ulaşması bekleniyor. Bir önceki yıl hazırlanan 2026 bütçesinde ise aynı yıl için 99,7 milyon abonelik öngörülmüştü. Böylece 2027'ye ilişkin tahmin iki bütçe dönemi arasında 5,3 milyon yukarı çekilmiş oldu.

Yeni hedefteki değişimin arkasında, mobil iletişim sektörünün daha önce öngörülenden hızlı büyümesi bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerine göre, 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı 102,2 milyona ulaştı. Oysa önceki bütçe tahmininde 2026 yılının tamamı için 98,1 milyon abonelik bekleniyordu.

Üstelik abone sayısındaki artış yalnızca 2026'ya özgü değil. Türkiye'de 2025'in ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan mobil abonelik sayısı, bir yıl içerisinde yaklaşık 5,7 milyon yükseldi. Yeni bütçede 2026 sonunda 103 milyon, 2027 sonunda ise 105 milyon aboneye ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu rakamlar Türkiye'de 105 milyon kişinin cep telefonu kullandığı anlamına gelmiyor. Mobil abone istatistiklerine birden fazla hat kullanan kişilerin abonelikleri ve makineler arası iletişim hatları da dahil ediliyor. Nitekim 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam abonelik sayısı 102,2 milyon olmasına rağmen, makineler arası iletişim abonelikleri hariç gerçek mobil kullanıcı sayısı yaklaşık 87 milyon olarak açıklanmıştı.

5G ile 2029 hedefi 109 milyona çıktı

Mobil iletişim sektörünün önümüzdeki üç yılına ilişkin beklentiler de yeni bütçe teklifinde yer aldı. Türkiye'deki mobil abone sayısının 2028 yılında 107 milyona, 2029 yılında ise 109 milyona ulaşması öngörülüyor. Bu tahminler gerçekleşirse abonelik sayısı, 2026'nın ikinci çeyreğindeki seviyesinin yaklaşık 6,8 milyon üzerine çıkacak.

Türkiye'de 1 Nisan 2026'da başlayan 5G hizmetleri, mobil haberleşme altyapısındaki dönüşümün önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresi sağlayan teknoloji, yalnızca bireysel kullanıcılar açısından değil, üretim tesisleri, lojistik sistemleri ve birbirine bağlı cihazlar açısından da yeni kullanım alanları yaratıyor.

Yeni bütçede mobil internet kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin hedefler de güncellendi. Mobil geniş bant abone yaygınlığının 2026 sonunda yüzde 94, 2027'de yüzde 96, 2028'de yüzde 97 ve 2029'da yüzde 98 olması bekleniyor. Bu gösterge, mobil internet aboneliklerinin ülke nüfusuna oranını ifade ediyor; dolayısıyla her kişinin ayrı bir internet aboneliği bulunduğunu göstermiyor.

Bununla birlikte abonelik sayısının yükselmesi, internet hızının veya hizmet kalitesinin aynı ölçüde artacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla cihazın ve kullanıcının şebekeye bağlanması, operatörlerin kapasite artırımı ve altyapı yatırımlarını sürdürmesini de gerektiriyor.

İletişim bütçesi yüzde 39 büyüyor

Mobil abone hedeflerindeki artışa, bilgi ve iletişim programına ayrılan kamu kaynağındaki yükseliş de eşlik ediyor. 2027 yılı bütçe teklifinde programa ayrılan tutar, 2026 yılındaki 23 milyar 292 milyon 789 bin liradan 32 milyar 339 milyon 916 bin liraya çıkarıldı. Böylece gelecek yıl için öngörülen kaynak, nominal olarak yaklaşık yüzde 39 artırılmış oldu.

Bütçedeki bu artış, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilişkilendiriliyor. Ancak söz konusu tutarın tamamı doğrudan 5G şebekesi kurulumu için ayrılmış bir yatırım bütçesi değil. Program, haberleşmenin yanı sıra farklı bilgi teknolojileri ve dijital altyapı faaliyetlerini de kapsıyor.

Yeni bütçede siber güvenlik hedefleri de korunuyor. Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ndeki 100 tam puanlık seviyesini 2027-2029 döneminde sürdürmesi hedefleniyor. Dijital hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim altyapısının güvenliği de sektörün önemli öncelikleri arasında bulunuyor.

2027 bütçesindeki rakamlar henüz gerçekleşmiş sonuçları değil, gelecek döneme ilişkin kamu hedeflerini gösteriyor. Bununla birlikte önceki bütçede yer alan 99,7 milyonluk tahminin 105 milyona yükseltilmesi, Türkiye'deki mobil iletişim pazarının büyüklüğüne ilişkin beklentilerin son bir yılda belirgin biçimde değiştiğini ortaya koyuyor.