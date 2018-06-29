Türkiye'nin Otomobili'nde şirket 'tamam'

29 Haziran 2018

Vestel tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret'in kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:,

"2 Haziran 2018 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilen ve Şirketimizin %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır."