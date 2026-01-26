Türkiye–Suriye hattında ihracat derinleşecek

Türkiye ile Suriye arasın­daki ticari ilişkiler, 2025 yılında yalnızca hacim olarak değil, nitelik ve yapı açı­sından da yeni bir evreye gir­di. Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) verilerine göre Türki­ye’nin Suriye’ye ihracatı geçen yıl yüzde 69,6 artarak 2,6 milyar dolara yükselirken, bu tablo ih­racatın daha öngörülebilir, daha kurumsal ve daha geniş bir sek­tör yelpazesine yayılan bir yapı­ya kavuştuğunu ortaya koydu. TİM Suriye Masası Başkanı Ce­lal Kadooğlu, yıl boyunca sahada kurulan sürekli diyalog meka­nizmaları, kamu–özel sektör eş­güdümü ve artan yatırım güve­ninin Türkiye–Suriye ticaretini kalıcı biçimde derinleştirdiğini belirterek, 2026 yılında ihraca­tın hem hacim hem de çeşitlilik açısından daha da güçleneceği­ne dikkat çekti.

Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 2025 yılında 2,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre; Türki­ye’nin Suriye’ye ihracatı 2025’te, önceki yıla göre yüzde 69,6 artış­la 2,6 milyar dolara yükseldi. Yıl boyunca artan ticari temaslar, sahada kurulan sürekli diyalog mekanizmaları ve ihracatçıla­rın değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen yapısı, bu artışta belirleyici rol oynadı.

TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hubu­bat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ortaya çıkan tablonun tekil gelişmele­rin değil, yıl geneline yayılan ve sahada kararlılıkla sürdürülen sistematik bir çalışmanın so­nucu olduğuna dikkat çekerek, “2025 yılı, Türkiye-Suriye tica­ri ilişkilerinin daha öngörülebi­lir, daha kurumsal ve daha sür­dürülebilir bir zemine oturduğu bir yıl oldu. Yıl boyunca ihracat­çılarımızın sahadan ilettiği ih­tiyaçları kamu otoriteleriyle eş zamanlı olarak ele aldık; temas, çözüm ve sonuç üretme reflek­sini sürekli canlı tuttuk. Ulaştı­ğımız 2,6 milyar dolarlık ihracat seviyesi, bu yaklaşımın somut bir çıktısıdır” dedi.

“İlişkilerimiz daha kurumsal bir yapıya evrildi”

İller bazında Suriye’ye en fazla ihracat 653 milyon dolar ile Ga­ziantep’ten yapılırken, kentin ih­racatı geçen yıla göre yüzde 35,7 arttı. İstanbul, yüzde 140,1 artış­la 382 milyon dolara, Ankara ise yüzde 1.501 gibi dikkat çekici bir artışla 281,8 milyon dolara ulaştı. Bu görünüm, Suriye pazarının sı­nır illerinin ötesinde, Türkiye ge­nelindeki farklı üretim merkezle­rini de kapsadığını ortaya koydu. Sektörel dağılımda yüzde 35,4 ar­tış gerçekleşen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 700 milyon dolarla ilk sırada yer aldı; kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 78,6 artışla 299,1 milyon dolara, elektrik ve elekt­ronik ihracatı ise yüzde 61 artış­la 224,3 milyon dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Suriye’ye ihracatı 2025’te 967,8 milyon dolar olurken, bölgenin toplam içindeki payı yüzde 37,7 olarak gerçekleşti; bölgeden en fazla ihracat yapan sektör 400,9 milyon dolarla hububat oldu.

“İhracatımız çeşitlenecek”

Orta Doğu’da güçlenen istikrar ortamının Türkiye-Suriye tica­retini daha geniş bir çerçeveye ta­şıdığına dikkat çeken Kadooğlu, bölgesel perspektifi şu sözlerle tamamladı: “Orta Doğu’da istik­rarın güçlenmesi, ekonomik iliş­kilerin daha sağlıklı ve uzun va­deli bir zemine oturmasını sağlı­yor. Suriye’nin yeniden bölgesel ticaret ağlarına entegre olması; Türkiye açısından yalnızca ikili ticareti büyüten bir gelişme değil, aynı zamanda Orta Doğu, Afrika ve Körfez pazarlarına uzanan da­ha geniş bir ticaret hattının güç­lenmesi anlamına geliyor. Türki­ye, üretim kapasitesi, tedarik zin­ciri gücü ve coğrafi konumuyla bu yeni dönemin doğal merkez ülke­lerinden biri. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret daha dengeli, daha öngörülebilir ve uzun va­deli bir yapıya doğru ilerlediğin­den; 2026 yılında da istikrar, ya­tırım ve ticaret arasındaki ilişki­nin güçlenmesini, ihracatımızın nitelik ve çeşitlilik açısından da­ha da derinleşmesini bekliyoruz.”