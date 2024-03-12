“Türkiye’yi küresel üretim üssü yaptık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi’nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin meyve üretiminde öncü şehirlerinden Yalova’nın ilk coğrafi işaretli tarım ürünü Yalova aronyasının üretim hacmini artıracak, aynı zamanda şehrin tarım potansiyelini açığa çıkaracak tesisin, Yalova’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Kacır, “Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk.

Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’yi küresel üretim üssü haline getirdik” diye konuştu. Bakan Kacır, açılışın ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır, daha sonra Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’ne katıldı.

Kacır burada yaptığı konuşmada, ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenen yatırımcıların, kentlerin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerini en iyi şekilde değerlendireceklerine, şehirleri üretim ve istihdamın dinamosu yeni fabrikalarla buluşturacaklarına inandığını söyledi. Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı ve yatırımları için 9 bin 400’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini hatırlatan Kacır, “491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.

Bugün de Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini atıyoruz” diye konuştu.

"OSB'si olmayan il bırakmadık"

Sanayileşme hamlesinden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden birinin de ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25,2 milyar dolara çıkaran makine sektörü olduğuna işaret eden Kacır, makine sektörünün Türkiye’nin üretim odaklı kalkınmasında yeni başarı hikâyeleri oluşturmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Tabii yalnızca makine sektöründe değil otomotivden mobilyaya, kimyadan beyaz eşyaya tüm sektörlerde yatırımcılarla buluştuğumuzda en çok dile getirilen husus yatırım yeri ihtiyacı. Son 22 yılda bu anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Planlı sanayileşme hamlesiyle OSB’lerimizin sayısı 192’den 361’e yükselttik.

OSB’si olmayan il bırakmadık” ifadesini kullandı. Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir’in katıldığı programın ardından kentte Bilim ve Sanat Merkezi kurulması ve ildeki okullarda TÜBİTAK kitaplıkları oluşturulması projelerinin protokol imza töreni yapıldı.