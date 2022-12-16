TürkTraktör’ün 'Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu' bu yıl da en yüksek seviyede

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör’ün Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından açıklandı.

TürkTraktör’ün notu, bu yıl da en yüksek seviyede puanlanarak AAA (tr) olarak belirlendi. Böylece, TürkTraktör finansal istikrarını bir kez daha kanıtladı.

Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesinde, Türk Traktör’ün “gelir ve FAVÖK yaratma”, “özkaynak seviyesini yükseltme” ve “likit finansal yapısını koruma” becerileri sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığı belirtildi.

"2022 yılını ihracatta rekor kırarak tamamlamayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Federico Pamfili, şunları kaydetti:

"Üst üste ikinci kez bu önemli kredi notunu almaktan çok mutluyuz. Bu kredi notu üstün finansal sonuçlarımız, temettü ödemelerimiz ve güçlü bilançomuzla hissedarlarımıza kattığımız değerin bir göstergesi. Ülkemizin toplam traktör ihracatının yüzde 85’inden fazlasını tek başına gerçekleştirmenin gururuyla, 2022 yılını ihracatta rekor kırarak tamamlamayı planlıyoruz. Ürün yelpazemiz, üretim hacmimiz ve yatırımlarımızı genişleterek, gelecekte de büyümeye devam edeceğiz.”

JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör'ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1+ (tr)", görünümü ise stabil olarak belirlendi.