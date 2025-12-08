TYF’nin operasyonel faaliyetleri başladı

Türk Yatırım Fonu açıklamasına göre bu ka­rar, fonun kuruluş aşamasın­dan finansman faaliyetlerinin operasyonel aşamasına geçişi­ne işaret ediyor. Türk Yatırım Fonu, üye devletleri genelinde projeleri finanse etme yetkisiy­le Türk devletleri tarafından or­taklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu. Toplantı, Kır­gızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Biş­kek'te Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıkıdov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ekonomik bağları güçlendirecek

Fon, ticaretin genişlemesini, lojistik ve altyapı odaklı bağlan­tısallığın iyileştirilmesini ve sı­nır ötesi yatırımların artırılma­sını destekleyerek Türk ülkeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesine katkıda bu­lunmayı amaçlıyor. Türk Yatı­rım Fonu Yönetim Kurulu, fo­nun operasyonel faaliyetlerine başlama kararının, üye devlet­ler arasında kurumun kaynak dağıtımına ve öncelikli proje­lerin ilerletilmesine yönelik ar­tan beklentilere yanıt verdiğini belirtti. Bişkek'te ikinci oturum için toplanan Guvernörler Ku­rulu, usul kurallarını kabul ede­rek, fonun 2024 Yıllık Raporu ve Denetlenmiş Mali Tablola­rı'nı onayladı. Guvernörler, üye devletler genelindeki koordine­li çabaların ardından faaliyet­ler için gereken kurumsal çer­çevenin çoğunun 2025 yılında tamamlandığını kaydetti.

Operasyonel çerçeve 2026’da

Proje hazırlıklarına ilişkin ça­lışmaları devam etmekte olan operasyonel çerçevenin 2026 başlarında uygulamaya konul­masıyla finansman faaliyetle­rinin başlaması bekleniyor. Fon ayrıca, gelecekteki eş finansman düzenlemeleri için zemin hazır­lamak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarıy­la istişarelerde bulunuyor.