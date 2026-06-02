Uber Münih'te sürücüsüz araç testlerine başlayacak

Uber, sürücüsüz araç operasyonlarını Avrupa pazarına taşımak amacıyla Almanya'nın Münih kentinde yeni bir test süreci başlatacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, Taypey'de düzenlenen GTC teknoloji konferansında yaptıkları açıklamada yapay zeka girişimi Autobrains ile stratejik ortaklık kurduklarını bildirdi. Düzenleyici kurumların resmi onay vermesi durumunda Bavyera eyaletinin başkenti, uygulamanın kıtadaki ilk lansman şehri olacak. Almanya'nın otonom sürüşe yönelik yasal altyapısı, yoğun kentsel trafiği ve bölgenin otomotiv merkezi kimliği tercihinin arkasındaki ana gerekçeleri oluşturuyor.

Küresel teknoloji platformu, robotaksi projesinde özel üretilmiş araçlar yerine farklı üreticilerin modellerine uyum sağlayan açık bir sistem mimarisi kullanıyor. Sektör analistleri, markalar arası uyumluluk gösteren yazılım tercihinin yüksek filo maliyetlerini düşüreceğini tahmin ediyor. Ortaklık kuran şirketler, operasyonel ölçeği büyüterek otonom sürüş teknolojisini diğer şehirlere daha hızlı yaymayı hedefliyor. Girişimciler henüz filoda yer alacak robotaksi sayısını ve yolcu taşımacılığının başlayacağı net tarihi açıklamadı.

Münih otonom taşımacılıkta test merkezi oluyor

Projenin operasyonel merkezinde İsrail menşeili Autobrains firmasının geliştirdiği yeni nesil sürüş yazılımı yer alıyor. Girişim, rakiplerinin aksine tüm sürüş görevlerini tek bir büyük yapay zeka modeline yüklemekten kaçınıyor. Şirket kurucusu Igal Raichelgauz, tekil modellerin her trafik senaryosunu çözmede yetersiz kalacağını savunuyor. Geliştiriciler, robotaksi sürüş görevlerini gerçek zamanlı karar alan bağımsız yapay zeka ajanlarına bölüştürüyor. Sektörde ajan yapay zeka olarak adlandırılan yöntem karmaşık durumları daha rahat çözüyor.

Yazılımcılar, çoklu sistem yaklaşımının beklenmedik yol koşullarında tekil sistemlere kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığını belirtiyor. Sürücüsüz robotaksi filosu, Nvidia tarafından geliştirilen DRIVE Hyperion platformu üzerinde faaliyet gösterecek. Bahse konu bilgi işlem ve sensör mimarisi, belirli çalışma alanlarında tamamen sürücüsüz ulaşıma imkan tanıyan seviye 4 otonom araçları destekliyor. İsrailli yazılım şirketi, 2018 yılından bu yana gelişmiş sürücü destek sistemleri üzerine teknolojik çözümler üretiyor.

Küresel pazarda robotaksi rekabeti hız kazanıyor

ABD merkezli teknoloji firması, kendi sürücüsüz aracını sıfırdan geliştirmek yerine platform modelini uygulamaya devam ediyor. Uber, harici teknoloji ortaklarının geliştirdiği robotaksi modellerini mevcut dijital çağrı ağına entegre etmeyi tercih ediyor. Şirket, Nvidia ile yaptığı uzun vadeli planlama kapsamında dünya genelinde onlarca şehirde robotaksi filoları kurmak istiyor. Nvidia Otomotiv Başkan Yardımcısı Ali Kani, ocak ayında yaptığı açıklamada yasal düzenlemelerin esnemesiyle birlikte kısmi otonom sürüşün bu yıl içinde yaygınlaşacağını öngörüyor.

Dünya genelinde otonom ulaşım pazarındaki rekabet her geçen gün daha fazla keskinleşiyor. Google iştiraki Waymo; San Francisco, Phoenix ve Pekin gibi metropollerde ticari robotaksi hizmetlerini halihazırda işletiyor. Tesla, Mobileye ve çeşitli Çinli tedarikçiler otonom filo çözümleri üzerindeki ar-ge çalışmalarını sürdürüyor. Tesla üst yöneticisi Elon Musk, sürücüsüz robotaksi modellerinin beş yıl içinde şehir trafiğinde tamamen baskın hale geleceğini tahmin ediyor.

Avrupa genelinde ticari robotaksi pazarı henüz yolun başında bir grafik çiziyor. İspanya'nın başkenti Madrid, otonom taşımacılık projelerini 2026 yılından itibaren devreye almayı planlıyordu. Münih projesi, kıta genelindeki genişleme stratejisi için önemli bir sıçrama tahtası özelliği taşıyor. Sürücüsüz robotaksi modellerinin düzenli bir toplu taşıma servisine dönüşmesi, yasal izinlerin yanı sıra ekonomik verimlilik testlerinin de başarıyla tamamlanmasına bağlı görünüyor.