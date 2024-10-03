UBS, BBVA ve Barclays’ten TCMB tahmini: Faiz indirimi 2025’e ötelenebilir!

Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından UBS, BBVA ve Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi beklentilerine yönelik yeni raporlar yayımladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre UBS, TCMB’nin faiz indirimine Kasım ayında başlamasını beklerken, risklerin artmasıyla bu indirimin 2025’e sarkabileceğini açıkladı.

UBS’in ekonomisti Gyorgy Kovacs, “Dezenflasyon süreci daha belirsiz hale geldi” diyerek, Kasım ayında beklenen 250 baz puanlık indirimin ertelenebileceğine dikkat çekti.

BBVA ise aylık enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi nedeniyle ilk faiz indirimi beklentisini Aralık ayına çekti. Banka, “TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi %43'e düşse de, bu temkinli indirim için sınırlı bir alan yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Barclays de Kasım ayındaki indirimin kritik olduğunu belirtti ancak Ekim enflasyon verilerinin %2’nin üzerinde gelmesi durumunda ilk indirimin 2024 sonuna veya 2025’e ertelenebileceğini vurguladı.