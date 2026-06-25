UBS petrol fiyatında beklentilerini değiştirdi
Brent ham petrol fiyatları Hürmüz Boğazı rotasının açılması ve Orta Doğu arzının artmasıyla düşerken kurumların piyasa beklentileri revize edildi.
UBS, Brent petrol için eylül ve aralık sonu tahminlerini varil başına 105 ve 95 dolardan 85 dolara indirdi. Kurum ayrıca, İran savaşının ardından petrol üretimindeki toparlanmanın piyasa beklentilerinden yavaş gerçekleşeceğini öngördü.
Şubat ayının 28'inde başlayan ABD-İsrail savaşını sona erdiren geçen haftaki geçici anlaşma, Hürmüz Boğazı nakliye rotasındaki trafiğin yeniden başlamasını sağladı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, boğazdan geçen akışın savaş öncesi seviyelere yaklaştığını bildirdi.
Brent fiyatları arz baskısıyla geriledi
Orta Doğu arzının artacağına dair beklentiler talep endişelerini aştı. Petrol fiyatları perşembe günü savaşın başlamasından önceki seviyelere geriledi. BRN1! koduyla işlem gören yakın vadeli ham petrol kontratları yüzde 1,08 düşüşle 72 dolar civarında işlem gördü. UBS, varlığın mart ve haziran 2027 sonunda 80 dolardan işlem görmesini bekliyor. Kurum, yavaşlayan toparlanmanın fiyatları mevcut seviyelerin üzerine taşıyacağını hesaplıyor.
J.P. Morgan da beklentileri düşürmüştü
J.P. Morgan çarşamba günü 2026 yılının ikinci yarısı için Brent tahminlerini indirdi. Banka yetkilileri beklenenden zayıf OECD stok düşüşlerini fiyatlıyor. Küresel kurumlar aynı zamanda azalan talebi gerekçe göstererek stratejilerini güncelliyor. Yatırımcılar gelişen piyasa dinamiklerine göre portföylerinde pozisyon alıyor.