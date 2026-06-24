Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Ekonomistler, yatırımcılar, ekonomiyi yakından takip edenler bu karara odaklanmış durumda... gün geçtikçe artan soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Yüzde 37 oranındaki faizlerin düşüp düşmeyeceği merak konusu... Milyonlar kararı beklerken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu artıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Genel beklenti faizlerin sabit kalacağı yönünde... Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.