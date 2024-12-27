Uğur Gürses'ten TÜİK'e Gini eleştirisi: Rakam sessiz sedasız değişti

Gelir eşitsizliğine ilişkin 2023 verilerini paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), gelir eşitsizliği göstergesi olan Gini katsayısında değişiklik yaptığı iddia edildi.

TÜİK'e Gini eleştirisi

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya hesabından TÜİK'in Gini açıklamasına tepki gösterdi. Gürses, 2024 Ocak ayında açıklanan 2023 yılı Gini katsayısı verisinin 0.433’ten 0.42’ye düşürüldüğünü belirterek, değişikliğin bildirilmemesini de eleştirdi.

Gürses, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir eşitsizliği göstergesi olan GINI katsayısı, bugün açıklanan 2023 verilerine göre 2021'den bile iyi çıkmış. Bu nasıl olmuş, merak ediyorum. İlginç olan, 2024 Ocak ayında açıklanan 2022 verisi katsayısı sessiz sedasız 0.433'ten 0.42'ye çekilmiş.Yani 'eşitsizliği azaltıcı' yönde. Hiçbir revizyon açıklaması da yok. Siyasetçilere laf yetiştiren TÜİK yönetimi kamuoyunu muhatap alıp şeffaf davransa iyi olur."

'Neyi nasıl değiştirdiğini' açıklamadan revizyon

"TÜİK yönetimi kamuoyunu muhatap alıp şeffaf davransa iyi olur..." diyen Gürses, TÜİK'in 10 Ekim'de 'düzeltme' açıkladığını belirterek şunları kaydetti:

"İzafi kira hesabında değişiklik ('iyileştirme') yapmış. Bunun ne olduğunu ise söylememiş. Döngü içinde döngü "neyi nasıl değiştirdiğini' açıklamadan revizyon..."