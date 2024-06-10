Uğur İbrahim Altay: Konya ‘sıfır karbon binalarda’ 4 pilot şehirden biri

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ - KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyayı tehdit eden en önemli sorunların başında küresel iklim değişikliğinin geldiğine dikkat çekerek, “Bu tehditle birlikte, mevsimlerin düzeni bozulmakta, doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artmakta, tarımsal verimlilik hızla azalmaktadır. İklim değişikliği sadece doğayı değil, aynı zamanda ekonomimizi, sağlığımızı ve genel yaşam kalitemizi tehdit eden en önemli unsurlardan biridir” diye konuştu.

Sadece Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak, çevreye duyarlı politikalar geliştirdiklerini ve küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi en etkin şekilde yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: İklim Dostu Yeşil Binalara Uyum ve Yeşil Enerji Yönetimi Çalışmaları çerçevesinde; Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen “Sıfır Karbon Binalar Projesi”- nin dünyadaki 4 pilot şehrinden birinin Konya olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Şu an şehrimizde inşasına devam ettiğimiz Şehir Kütüphanemiz, Sıfır Karbon ve Yeşil Bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen Türkiye’deki ilk proje olacak. Doğa temelli çözümler dikkate alınarak tasarlanan Şehir Kütüphanemiz, mevcut durumda bulunan ağaçları kesilmeden yeşil dokunun dağılımı dikkate alınarak inşa ediliyor. Yine şehrimizin sembol binaları olan Büyükşehir Stadyumu, Spor ve Kongre Merkezi, Bilim Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi de yeşil sertifika almış yapılardır” açıklamasını yaptı.

Altay, “Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz Hidroelektrik Santralimizi 2021 yılında devreye aldık ve elektrik üretimi yaptık. 70 milyon kilovat/saat kapasiteye sahip tesisimizin yağış miktarının iyi olduğu yıllarda yapacağı elektrik üretimi, KOSKİ’nin elektrik tüketimini yarı yarıya düşürecek. Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı üzerinde, Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisleri girişinde kurduğumuz hidroelektrik santralimizin de yapımını tamamlayarak tesisi geçtiğimiz ay devreye aldık. Kurulu gücü 1,4 Megavat olan tesisten yıllık 7 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.