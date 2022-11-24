Ülker ve Yıldız Teknik, gıda sektörüne yön verecek

Ülker, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüyle önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle akademi ile Ülker arasında köprü kurulması ve önümüzdeki dönem gıda alanındaki Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker ile Ar-Ge’de lider mottosuyla kendini sürekli geliştiren, bir araştrıma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Ar-Ge çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelenmiş üç farklı Ar-Ge Merkezi’nde yürüten Ülker, bu anlaşmayla örnek bir üniversite&sanayi iş birliği modeline de imza atmış oldu.

Anlaşma kapsamında, Ülker çatısı altında Çikolata, Unlu Mamüller ve Sakız Şekerleme ArGe Merkezleri, YTÜ Gıda Mühendisliği ve ilgili bölümlerle ortak projeler yürütecek. Anlaşma, iİhtiyaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda projeler geliştirilmesi, öğrencilerin gelişimi için endüstriyel

çalışmalar yürütülmesi gibi bir çok planı kapsıyor.

Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan, bu anlaşmanın öğrencilere akademisyen danışmanlığı, projelerinde mühendis uzmanlığı desteği, staj ve yarı zamanlı iş imkânı gibi birçok fırsatı da içinde barındırdığını dile getirdi. Aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağına, Ülker’e güç katacağına ve gıda sektörünün geleceğine yön vereceğine inandıklarını söyledi. YTÜ Ar-Ge’ den sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Bestami Özkaya da YTÜ’nün son yıllarda stratejik planlarında Ar-Ge çalışmalarını ön plana çıkardığını, yapılan yayın, proje ve girişimcilik çalışmaları ile bir Ar-Ge Üniversitesi performansıyla ulusal ve uluslararası listelerde sıralamanın başlarında yer aldığını vurguladı.