Uluslararası Kozmetik Kongresi 1 Aralık’ta

Türkiye’nin kozmetik sektörü ihracatı, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün, 2025 yılındaki dünya pazar payının ise 750 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Açıklanan verilere göre, 162 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, ABD, Rusya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Irak, 88 milyon dolar ile kozmetik sektöründe en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olurken hemen ardından 87 milyon dolar ile ABD geliyor.

Sektör yeniden şekilleniyor

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada bir zihniyet ve paradigma değişikliği yaşanıyor. Şu an, iklim krizi ve dünya ısısının önemi artık alarm seviyesine geldi. Dünya ülkeleri de iklim hassasiyeti konusunu Dünya yaşamı için bir tehdit unsuru olarak kabul etti. Bu önemli kabul ile birlikte bazı önlemler için de hızlıca kararlar alınmaya başlandı. Bu anlamda, üretim kararları, tüketim kararları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, alternatif enerji kaynakları, döngüsel ekonomi, toprağa dayalı inovasyon, yüksek veri mühendisliği gibi kavramlardan tutun da bireysel yaşam şekillerine kadar pek çok değişiklik yaşanacak. Özellikle, artık sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da bu durumun yönetilmesi konusunda acil eylem planları oluşturmak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

Yeşil mutabakat masaya yatırılacak

Arslan, “Dünyanın şu anki durumunu ve gelecekte oluşturacağı atmosferi, sürdürülebilirlik kavramın altında ele almak mümkün. Bu anlamda, Yeşil Mutabakat konusuna da sürdürülebilirliğe ulaşma sürecinin bir yol haritası olarak bakabiliriz. Dernek olarak, biz de hem firmalarımızla yaptığımız çalışmalar hem de her yıl gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle bu bilinci artırmak için çalışıyoruz. Yeşil mutabakat sürecinin dışında kalacak firmaların gelecek zaman diliminde yaşama şansının olmadığının farkındayız. Üreticilerimizi, araştırmacılarımızı, sürecin kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve düşünce kuruluşlarını bu önemli ve hayati konuyu tartışmaya ve sektörümüz için yol haritasını hazırlamaya davet ediyoruz. Bu kapsamda, düzenlediğimiz 6.Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin bu yılki konusunu Yeşil Mutabakat olarak belirledik” dedi.