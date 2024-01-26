Ünlü ekonomist: Fed’in faz indirim mayısta daha olası

"Tahminimce bunu mayıs ayında yapma olasılıkları daha yüksek" diyen baş ekonomist şöyle devam etti: "Mart ayının biraz erken olduğunu düşünüyorum, özellikle de birkaç politika yapıcının son yorumlarına baktığınızda. Mart ayı hariç değil, ancak işgücü piyasasında ciddi bir bozulmaya işaret edecek ki bunu şu anda beklemiyorum."

Fed, SVB'nin iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının ardından bankalara destek olmak için oluşturulan kredi programını 11 Mart'ta sonlandırılacağını duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) yeni kredi vermeyi durduracağı bildirildi.

Programın planlandığı gibi 11 Mart'ta sona erdirileceği belirtilen açıklamada, program kapsamında söz konusu tarihe kadar kredi sağlanmaya devam edileceği aktarıldı. Açıklamada, programın geçen yıl bankacılık sisteminin istikrarını sağlamaya ve ekonomiye destek vermeye yardımcı olduğu anımsatıldı.

Fed'in açıklamasında, belirtilen tarihten sonra bankalar ve diğer mevduat kuruluşlarının likidite ihtiyaçlarını karşılamak için iskonto penceresine erişime devam edeceği ifade edildi. Fed, yeni kredilere uygulanan faiz oranının, kredinin verildiği gün rezerv bakiyelerine uygulanan faiz oranından daha düşük olmayacağını açıkladı. Bunun sonucunda yeni borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 50 baz puanlık bir artış meydana geldi BTFP kredi oranı salı günü yüzde 4.93 iken, rezerv bakiyeleri şu anda yüzde 5.40 olarak gerçekleşiyor.