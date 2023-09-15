Uraloğlu, Türkiye'nin 'Kalkınma Yolu'nu anlattı: İmzalar ekimde atılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında, Türkiye’nin liderlik ettiği “Kalkınma Yolu” projesinden bahsetti.

Uraloğlu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin G-20 Zirvesi’nde gündeme getirdiği “Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Tren Hattı”nın zamandan tasarruf anlamında efektif olmadığını savundu.

Bakan, Türkiye’nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte aylardır bir çalışma yürüttüğünü anlatarak “Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık" dedi.

Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların ekim ayında atılabileceğini söyledi.