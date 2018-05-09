Ürün İhtisas Borsası'nda çalışmalar tamam

09 Mayıs 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme panelinde konuştu.

Fındık, kayısı, incir pamuk gibi ürünlerin Türkiye'nin stratejik ürünleri olduğunu belirten Tüfenkci, yakın zamanda Türkiye'ye rakip olacak büyüklükte bir ülke bulunmadığına dikkati çekerek, fındık yetiştiriciliğinde alınan verimin ise dünya ortalamasının çok geride olduğunu dile getirdi.

Tüfenkci, ekim alanlarının ya da arzın daraltılmasından çok verimin artırılması konusunda neler yapılabileceğinin tartışılması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evet bizim ülkemizdeki fındık ağaçlarının çoğu yaşlı. Bir fındığın ortalama 25-30 yaş ömrü olması gerekirken, bizde 70 yaşında fındık ağaçları olduğunu görüyoruz. Bunu gençleştirerek, küçük dokunuşlarla ton başındaki verim oranlarımızı, dekar başı verimliliğimizi rahatlıkla yüzde 50 artırabiliriz. Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun verdiği görev ve sorumlulukları herhangi bir sektör ayrımı gözetmeksizin yerine getiren etkin bir kamu kurumudur. Kurumun rekabet mevzuatını uygularken ülkemizdeki tüm sektörlerle etkileşim halinde olması, birçok sektördeki sorunlara ilişkin önemli bilgi birikimi edinmesine ve bu sorunlara bütüncül bir bakış açısı geliştirmesine imkan tanımaktadır. Bu bakımdan Rekabet Kurumu, sadece karteller ve tekellerle mücadele etmemekte, zaman zaman yayınladığı sektör araştırmaları raporları ile ülke ekonomisi bakımından önemli alanlardaki sorunlara dikkat çekmekte. Bu raporlar aynı zamanda sonuç odaklı bir tartışma için sağlam temelleri olan fikri ortam hazırlamakta, sonuçlarını inceleyeceğimiz Fındık Sektör Araştırması da bu tür bir çabanın sonucunda ortaya çıkmıştır."

"Lisanslı depoları daha da yaygınlaştıracağız"

Tarımda üretim kadar, üretilen malın satılmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, işin üretim ve arz ile ticari boyut olmak üzere iki boyutu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lisanslı depoların sonuçlarını ileriki aylarda çok daha net göreceğiz ve lisanslı depoları daha da yaygınlaştıracağız. Burada sadece bir sorun var, lisanslı depoları vatandaşlarımız sadece bir depo olarak görüyor, tüccarlarımız esasında lisanslı depoların yaygınlaşmasını çok istemiyorlar. Neden istemediklerini tartışabiliriz ama bu depoların üreticiler, birliklerimiz tarafından değerlendirildiğinde bunun tüccarlarımıza çok büyük katkısı olacağını zaman içinde görecekler."

113 adet şirkete kuruluş izni

Tüfenkci, "Ürün İhtisas Borsası'nın bütün altyapısı, mevzuatlarını, şirketleşme noktasındaki çalışmalarını bitirdik, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) SPK'dan izni kaldı onu da kısa zamanda tamamlatıp umuyoruz seçimlerden önce hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Giresun'da 17 bin ton kapasiteli lisanslı fındık deposunun açıldığını anımsatan Tüfenkci, doluluk oranının şu an yüzde 80 olduğunu, bu depo sayılarını daha da artıracaklarını söyledi.

Tüfenkci, bugüne kadar, toplam 113 adet şirkete Gümrük ve Ticarete Bakanlığı olarak kuruluş izni verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"39 tanesinin lisanslı depo olarak faaliyete geçmesini sağladık. Böylece, 2011 yılında 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün toplamda 1 milyon 785 bin 700 tonluk kapasiteye ulaştık. Kuruluş izni almış 113 şirketi faaliyete geçtiğinde Türkiye'de 10 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesine ulaşacağız. Bundan sonra lisanslı depo lisansını da her önüne gelen şirkete vermeyip, il il analiz yaparak, gerçekten ihtiyacı var mı yok mu bakacağız. Ülkemizin bir lisanslı depo çöplüğüne dönmesini de istemiyoruz."

Alan bazlı desteği çoğu sektörün istemesine rağmen fındığa verdiklerini aktaran Tüfenkci, fındığın üretim kalitesini ve verimliliği artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA