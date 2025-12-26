USK, çiğ süt üretim maliyetini açıkladı

Ulusal Süt Konseyi (USK) aralık ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyetini litre başına 19,08 TL olarak açıkladı.

Kasım ayında 18,38 TL olan söz konusu maliyet böylece aylık bazda yüzde 3,80 arttı. USK'nın hesaplamalarına göre, Aralık 2024'te 14,33 TL olan çiğ süt üretim maliyeti böylece yıllık bazda yüzde 33,14 artmış oldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 2025 Kasım ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 23,77 TL/litre olarak hesapladığını duyurmuştu. Söz konusu hesaplama sonrası TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle çiğ süt tavsiye fiyatının en az 27 TL/litre olması gerektiğini açıklamıştı. Şimdi gözler, USK'nın açıklayacağı çiğ süt tavsiye satış fiyatına çevrildi.