Varlık Barışı'nda detaylar belli oldu

04 Temmuz 2018

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun genel tebliğine göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Tebliğe göre, bildirime konu edilecek varlıklar, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan fıkra hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 18 Mayıs'tan 30 Kasım'a kadar, bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulması gerekmiyor. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıklar da (örneğin taşınmazlar) 30 Kasım'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle Türkiye'ye getirilebilecek.

Türkiye'deki varlıkların beyanı

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Kasım'a beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan veya elektronik ortamda beyan edilebilecek. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31 Aralık'a kadar ödenebilecek

Yurt dışı kazançlarına istisna uygulaması

Tebliğe göre, yurt dışından elde edilen bazı kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilebilecek. Düzenlemeye göre, 31 Ekim tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançlar, iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar istisna kapsamına giriyor. Uygulamadan yararlanabilmek için; yurt dışı iştirak kazancı, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın 31 Aralık'a kadar, Türkiye'ye transfer edilmiş olması gerekiyor.