Vatandaş tüketti bütçe ferahladı
2015’te 105,9 milyar lira olan toplam ÖTV geliri 2025 sonunda 2,1 trilyon liraya çıkacak. Bu yüzde 1902’lik artışa denk geliyor. 2015’te kolalı gazlı içeceklerden alınan ÖTV tutarı 345 milyon lira iken, tutar bu yıl sonunda 17,6 milyar liraya yükselecek. Artış yüzde 5 bini aşıyor.
Recep ERÇİN
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’deki gazlı içeceklerde Avrupa’dakinden 4 kat fazla fruktoz bulunduğunu ve tüm şekerli gıdalarla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından gözler en çok şeker barındıran gazlı içeceklere çevrildi. Halihazırda devlet yüzde 35’lik ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ile kolalı gazoz tüketimini caydırıcı bir vergi oranı uyguluyor.
Özellikle sigara, alkol ve kolalı gazoz gibi erdemsiz malların tüketimini caydırmak amacıyla ÖTV alınmakta. Erdemsiz ürünlere getirilen bu tip vergilere aynı zamanda günah vergileri de deniliyor. Fakat kolalı gazoz içeceklerinden alınan vergi, sigaradan alınan vergi kadar tüketimi caydırmada başarılı değil. Hem tüketimin artması hem de yıllara sari yapılan düzenlemelerle kapsamın genişletilmesi yüzünden toplam ÖTV tahsilatı içerisinde yüzde 0,3’lerde bulunan kolalı gazlı içeceklerden alınan ÖTV, yüzde 1’lere dayandı.
2018’deki düzenleme ile kapsam genişledi
2021 yılına kadar yüzde 25 olan kolalı gazozlardaki ÖTV oranı bu tarihten sonra yüzde 35’e çıkarıldı. Temmuz 2025 itibarıyla kolalı gazozların toplam ÖTV içindeki payı yüzde 0,96 düzeyinde. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 0,79’du. 2015 yılında bu pay yüzde 0,32 iken vergi artışı öncesi yıl olan 2020’de yüzde 0,64’e yükseldi. 2021 yılında ilave 10 puanlık vergi artışının da etkisiyle yüzde 0,96’ya kadar çıktı. 2018 yılında kolalı gazlı içecekler adı altında alınan ÖTV gelirinin katlandığı görülüyor.
Bunun nedeni ise o yıl yapılan düzenleme. Buna göre 2018 yılında yapılan düzenleme sonrasında, meyvalı ve sade gazozlar, alkolsüz biralar, 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu edilen; meyve nektarları, meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler bu listeye dahil edildi. 2021’den 2022’ye baktığımızda kolalı gazlı içeceklerden alınan ÖTV tutarının katlandığı görülüyor. Aynı dönemde toplamda alınan ÖTV de katlandığı için bu durumu enflasyonist fiyatlarla açıklayabiliyoruz.
Diğer ÖTV kalemlerinden hızlı arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden 2015-2024 dönemi itibarıyla baktığımızda kolalı gazozlardan alınan ÖTV tutarı 30,6 milyar TL. Bu yıl beklenen tahsilat 17,6 milyar TL.
Böylece birikimli tahsilat 48 milyar lirayı aşacak. 2015’te bütçe 105,9 milyar lira toplam ÖTV geliri yazdı. Bu tutar bütçe tahminlerine göre 2025 sonunda 2,1 trilyon liraya çıkacak. On yıl öncesine göre yüzde 1902’lik artışa denk geliyor. 2015’te kolalı gazlı içeceklerden alınan ÖTV tutarı ise 345 milyon lira. Tutarın bu yıl sonunda 17,6 milyar liraya yükselmesi öngörüldü. On yıl önceki tutara göre artış yüzde 5 bini aşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz 2025 bütçe gerçekleşmelerine göre yılın ilk yedi ayında bütçe gelirleri 4,5 trilyon lira oldu. Bunun 3,8 trilyon liralık kısmı vergilerden geldi. Maliye 515 milyar liralık dahilde KDV ve 743 milyar liralık ÖTV geliri yazdı. İthalde alınan KDV de 750 milyar lira oldu.
Vergi gelirleri geçen yılın ilk yedi ayına kıyasla yüzde 49,6 oranında artarken, dahilde alınan KDV yüzde 59,4 ve ÖTV yüzde 37,8 arttı. İthalde alınan KDV’deki artış da yüzde 24,4 oldu. ÖTV kalemi altında sıralanan ve kolalı gazozlar olarak tasnif edilen kalemden elde edilen gelir geçen yılın ilk yedi ayında 5,9 milyar lira iken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 9,9 milyar liraya yükseldi. Artış yüzde 66,4 olarak kaydedildi. Kolalı gazozlardan alınan vergi, ÖTV içerisinde tutar bakımından en küçük kalem olsa da artış bakımından; yüzde 44,4 artan alkollü içkileri, yüzde 41,7 artan tütünü, yüzde 37,5 artan motorlu taşıtları, yüzde 33,8 artan petrol ve doğal gazı ve yüzde 31,6 artan dayanıklı tüketim mallarını geride bıraktı.
Şeker dünyada da vergilendiriliyor
Devletler sağlık açısından zararlı gördükleri ürünlere ilave vergiler uyguluyorlar. Dünyada tütün ve alkollü içeceklere uygulanan vergiler en bilinenleri. Türkiye’de ÖTV, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre dört liste halinde belirtilen mallar üzerinden uygulanıyor.
Kanununun III sayılı listesinde A ve B cetvelleri söz konusu. A cetveli; meyve suları, sade gazozlar, kolalı gazozlar, alkolsüz içecekleri kapsarken, B cetveli; sigara ve tütün ürünlerini kapsıyor. Devlet bu vergiler yoluyla bir yandan erdemsiz mallara olan aşırı talebi kısmayı hedeflerken diğer yandan da gelir sağlıyor.
Bu sayede talep fiyat esnekliği düşük ve gelir esnekliği yüksek olan ürünler vergilendirildiği için kaynak dağılımında etkinlik sağlanmaya çalışılıyor. Dünyada 50’den fazla ülke, ABD ve Kanada’da bazı eyaletler şekerli içeceklere vergi getirdi. Uygulama, şekil olarak ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, İngiltere gibi bazı ülkelerde ürün içeriğindeki şeker miktarına göre kademeli vergilendirme de söz konusu. Suudi Arabistan örneğindeki gibi ürünün satış fiyatı üzerinden belli oranda alınan vergiler de mevcut.