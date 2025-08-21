Vergi incelemelerinde rekor artış: 44 milyar TL vergi tarhı önerildi

Mahfi Eğilmez yazısında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu verilerini değerlendirdi. Eğilmez vergi incelemelerinde önemli artışlar yaşandığını ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetimlerin kritik rol oynadığını vurguladı.

Eğilmez’in yazısına göre, 2024 yılında vergi müfettişleri tarafından yapılan 261 bin 785 inceleme sonucunda yaklaşık 44 milyar lira vergi tarhı önerildi. Söz konusu incelemelerden doğan ceza toplamı ise 84,1 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlar, bir önceki yıla göre reel bazda sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 57,2 oranında artışa işaret ediyor.

7 bin 296 vergi müfettişi görev yapıyor

2024 yılı itibarıyla 15 bin 582 kadroya karşılık 7 bin 296 vergi müfettişinin görev yaptığını belirten Eğilmez, bunlardan 6 bin 248’inin aktif olarak denetimlerde yer aldığını kaydetti.

Aynı yıl 3 milyon 797 bin 864 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bulunurken, müfettişler 78 bin 187 mükellefi denetime tabi tuttu. Bu oran, toplam mükelleflerin yüzde 2,06’sına karşılık geliyor. Eğilmez, bu oranın uluslararası standartlara uygun olduğunu ifade etti.

Finans ve sigorta faaliyetleri öne çıkan diğer alanlar oldu

Vergi türlerine göre en yüksek tarh tutarının 22,3 milyar lirayla Katma Değer Vergisi’nde (KDV) gerçekleştiğini aktaran Eğilmez, bunu 12 milyar lirayla kurumlar vergisi ve 2,1 milyar lirayla özel tüketim vergisinin izlediğini bildirdi.

Sektörel bazda en fazla matrah farkı 15,8 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret sektöründe tespit edilirken, 9 milyar lirayla imalat sanayi ve 4,6 milyar lirayla finans ve sigorta faaliyetleri öne çıkan diğer alanlar oldu.

Vergi müfettişleri kilit rol oynar

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının yüzde 25–30 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Eğilmez, bu oranın düşürülmesinin vergi gelirlerini doğrudan artırabileceğini ve vergi müfettişlerinin bu süreçte kilit bir rol üstlendiğini vurguladı.

Vergi Denetim Kurulu’nun sadece vergi incelemesiyle değil, aynı zamanda kamu idaresinin hukuka uygun işlemesini sağlamak ve maliye politikalarına katkı sunmak amacıyla da faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Eğilmez, vergi denetimlerinin ekonomideki kayıt dışılıkla mücadelede vazgeçilmez bir araç olduğunu ifade etti.