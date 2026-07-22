Volkswagen Çin’de sürüşü yapay zekâya devretmeye hazırlanıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Volkswagen, Çin’de yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojileri için Horizon Robotics ile yürüttüğü ortaklığı genişletti. Yeni anlaşma, Alman otomotiv üreticisinin Seviye 3 sürüş özelliklerini 2027’nin ikinci yarısında pazara sunma planını hızlandıracak.

Volkswagen Group China bünyesindeki CARIZON, Horizon Robotics’in yapay zekâ temel modelini kullanarak sensör verisinden sürüş kararına kadar bütün süreci yöneten birleşik bir sürüş modeli geliştirecek.

Anlaşma yapay zekâ modelini açıyor

Yeni iş birliği, Horizon Robotics’in yapay zekâ temel modelini CARIZON’un kendi teknoloji altyapısıyla birleştirecek.

Sistem; kameralar, radarlar ve diğer sensörlerden gelen ham veriyi değerlendirecek, karmaşık trafik koşullarını yorumlayacak ve aracın hareket kararlarını oluşturacak.

Volkswagen, modelin diğer yol kullanıcılarının davranışlarını daha erken tahmin etmesini ve seyrek karşılaşılan trafik senaryolarına daha güvenli tepki vermesini hedefliyor.

Seviye 3 için 2027 takvimi

Volkswagen, Seviye 3 otonom sürüş özelliklerini 2027’nin ikinci yarısından itibaren teslim etmeyi planlıyor.

Seviye 3 sistemlerde araç, belirlenmiş yol ve trafik koşullarında sürüş görevini üstlenebiliyor. Sürücünün sürekli olarak yolu izlemesi gerekmiyor ancak sistem talep ettiğinde kontrolü yeniden alması gerekiyor.

Takvimin uygulanması, Çin’deki yasal izinlere, yol testlerine ve güvenlik doğrulamalarına bağlı olacak. Teknolojinin hangi modellerde ve şehirlerde başlayacağı henüz açıklanmadı.

C7H ve GAIA aynı sistemde

Horizon Robotics’in yapay zekâ modeli, CARIZON’un C7H sistem çipi ve GAIA World Model veri platformuyla birlikte çalışacak.

C7H çipi, araç kameraları ve sensörlerden gelen verilerin gerçek zamanlı işlenmesini sağlayacak. GAIA ise test sürüşlerinden toplanan verileri eğitim, simülasyon ve güvenlik doğrulaması için kullanacak.

Volkswagen’ın önceki teknik açıklamasına göre GAIA, araç başına günde yaklaşık 2 terabayt veri işleyebiliyor. Test filosu günlük 100 bin kilometrenin üzerinde sürüş verisi üretebiliyor.

Platform, geleneksel sistemlere göre veri analizini altı kat hızlandırırken yapay zekâ doğrulama süresini eski seviyesinin yirmide birine kadar indirebiliyor.

L2++ yedi modele yayılacak

CARIZON, ilk Seviye 2+ sürüş destek sistemini 2025 sonunda ID. UNYX 07 ile yenilenen ID. UNYX 06 modellerinde devreye aldı.

Sistem, otoyolda rota takibi ve hafızalı park gibi işlevler sunuyor. Sürücü direksiyonu belirli koşullarda bırakabilse de yolu izlemeye devam etmek zorunda kalıyor.

Şehir içinde rota takibini de kapsayan Seviye 2++ sistemleri 2026’nın üçüncü çeyreğinde seri üretime girdi. Teknoloji yıl içinde Volkswagen Group China ortaklıklarının piyasaya çıkaracağı yedi yeni elektrikli ve hibrit modelde kullanılacak.

2027’den itibaren sistemin Çin Elektronik Mimarisi tabanındaki daha geniş model ailesine yayılması planlanıyor.

Ortaklığa 2,4 milyar Euro

Volkswagen, CARIAD ile Horizon Robotics arasındaki iş birliği için 2022’de yaklaşık 2,4 milyar Euro yatırım açıklamıştı.

Ortaklık kapsamında CARIZON, Kasım 2023’te Çin’de faaliyete başladı. Şirket, Volkswagen’ın Çin pazarı için sürüş destek yazılımı, yapay zekâ modeli ve işlemci geliştiren teknoloji merkezi konumunda bulunuyor.

Volkswagen’ın 2025 tarihli açıklamasında CARIZON’un Pekin ve Şanghay’daki ekiplerinde 500’den fazla yazılım uzmanının çalıştığı belirtilmişti.

Yatırımın amacı, yazılım ve donanımı tek sistemde birleştirerek enerji tüketimini, maliyeti ve geliştirme süresini azaltmak olarak açıklanmıştı.

Çin mimarisi model sayısını artıracak

Volkswagen, otonom sürüş sistemini Çin’de geliştirdiği China Electronic Architecture ile bütünleştirecek.

CEA adlı mimari, araç içi elektronik birimlerin daha az sayıda merkezi bilgisayar üzerinden yönetilmesini sağlıyor. Yapı, yazılım güncellemelerinin ve yeni sürüş özelliklerinin farklı modellere daha hızlı aktarılmasına imkân veriyor.

Şirket 2026’da Çin pazarına 20’den fazla yeni elektrikli model sunmayı planlıyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model sayısının 2027’de yaklaşık 30’a, 2030’da ise 50’ye ulaşması hedefleniyor.

2027’de devreye alınacak CEA 2.0 mimarisi, sürüş sistemiyle dijital kokpiti aynı merkezi işlem platformunda birleştirecek.

Hedef Seviye 4 ve robotaksi

Yeni altyapı yalnızca Seviye 3 binek araçlar için geliştirilmiyor. Volkswagen, sistemi gelecekte Seviye 4 otonom sürüş uygulamalarına taşımayı planlıyor.

Seviye 4 teknolojisinde araç, belirlenmiş bölgelerde insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor. Robotaksi hizmetleri bu kullanım alanlarının başında geliyor.

CARIZON’un yapay zekâ modeli, yolcu araçlarının yanı sıra robotaksi senaryolarının güvenlik ve kalite gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanacak.

Volkswagen, Çin’de geliştirilen teknolojinin ilerleyen dönemde seçili uluslararası pazarlarda da kullanılabileceğini bildirdi.

Yerli rakiplerle yazılım yarışı

Çin otomotiv pazarında rekabet artık yalnızca fiyat, batarya menzili ve araç tasarımı üzerinden ilerlemiyor. Otonom sürüş yazılımı, yapay zekâ çipleri ve araç içi işletim sistemleri satış kararlarında daha belirleyici hale geliyor.

BYD, Xpeng, Nio, Li Auto ve Huawei destekli markalar sürüş destek sistemlerini daha düşük fiyatlı modellere kadar yaydı. Küresel üreticiler ise Çinli teknoloji ortaklarıyla geliştirme sürelerini kısaltmaya çalışıyor.

Volkswagen’ın Horizon Robotics ile ortaklığını derinleştirmesi, temel sürüş teknolojisinin kontrolünü kendi bünyesinde tutma arayışına işaret ediyor.

Şirket, Çin’de geliştirilen yazılım ve donanımın yerel trafik koşullarına daha hızlı uyum sağlayacağını hesaplıyor.

Piyasanın izleyeceği takvim

İlk aşamada CARIZON’un Seviye 2++ sisteminin 2026 boyunca yedi yeni modele nasıl yayıldığı izlenecek.

2027’nin ikinci yarısındaki Seviye 3 teslimat takvimi için düzenleyici izinler, güvenlik testleri ve desteklenecek şehirlerin açıklanması belirleyici olacak.

Volkswagen’ın Çin’e özel AUDI E7X modelinde de Seviye 3 sürüş özelliği sunmayı planlaması, teknolojinin grubun farklı markalarına yayılabileceğini gösteriyor.

Sonraki aşamada CEA 2.0 mimarisinin devreye alınması, Seviye 4 robotaksi testleri ve teknolojinin Çin dışındaki pazarlara taşınma ihtimali takip edilecek.