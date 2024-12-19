Yabancı bankalardan korkutan tahmin: 2025'te Dolar/TL için rekor beklentiler!

Dolar/TL, 2024 yılını yüzde 16'ya yakın değer kaybıyla kapatmaya hazırlanırken, 35 lira seviyesini aştı. Kur, bugün 35,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yabancı bankalar ise 2025 yılına yönelik dolar/TL tahminlerini açıkladı.

Yabancı bankaların Dolar/TL tahminleri

Yabancı bankaların 2025 yılı tahminleri, doların mevcut seviyesinden ciddi bir artış göstereceğine işaret ediyor:

* JPMorgan: 45 TL (Yüzde 28,5 artış)

* Goldman Sachs: 44 TL (Yüzde 25'in üzerinde artış)

* Deutsche Bank: 43 TL

* Morgan Stanley: 43 TL

En yüksek tahmin, 45 lira ile JPMorgan’dan geldi. Bu tahmin gerçekleşirse, doların 2025 yılında yüzde 28,5 oranında değer kazanması bekleniyor. Goldman Sachs ise 44 lira seviyesini işaret ederek yüzde 25’lik bir artışı öngörüyor.

Orta Vadeli Program (OVP) beklentileri

Türkiye’nin ekonomi yönetimi tarafından açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP), 2025 yılı için dolar kurunu 42 lira olarak varsayıyor. Bu tahmin, yabancı bankaların beklentilerinin bir miktar altında yer alıyor.

Dolar/TL’nin geleceği için kritik dönem

Döviz kurundaki hareketlilik ve yıl sonu beklentileri, küresel ve yerel ekonomik dinamikler tarafından şekillenecek. Piyasalarda faiz oranları, enflasyon ve makroekonomik göstergeler yakından takip ediliyor. Dolar/TL'nin 2025'te hangi seviyelere ulaşacağı, Türkiye ekonomisi ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.