Yabancı yatırımcılar TLREF tahvillere yöneldi

Türk lirası cinsi varlıklara olan güçlü talep bazı yabancı yatırımcıları az bilinen ve likit olmayan tahvillere yöneltti.

Bloomberg'in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen gecelik referans faiz oranına endeksli TLREF tahvilleri, gelişmekte olan piyasalarda çok yüksek getiri arayışında olan bir grup yatırımcı arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Bu tahvillere yabancı yatırmcının ulaşması ya da el değiştirmesi nispeten zor. Çünkü bu tahviller alım-satım amacından ziyade bilanço yönetimi amacıyla Türk bankaları tarafından tutuluyor.

İkincil piyasası olmasa da yabancı yatırımcılar bu tahvilleri yüzde 50’lik TCMB politika faizinin üzerinde getiri sunmaları sebebiyle cazip görüyor. Bu faiz Arjantin’in yüzde 40 ve Zimbabve’nin yüzde 20 faizinden daha yüksek seviyede yer alıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın piyasa aktörleri Türk lirasının yüksek getirisine erişimi kısıtlayan regülasyonlarını aşmak isteyen yabancıların Türk bankalarından ve portföy yönetim şirketlerinden TLREF tahvil almak üzere daha fazla anlaşma yaptığını söyledi.

MUFG Bank Türkiye Hazine Direktörü Onur İlgen, “Swap kısıtlamalarının olduğu bir ortamda yüksek nominal getiri arayan yabancı yatırımcılar, TLREF tahviller alternatif yollar bulmaya daha hevesli olacaklar” dedi.

TLREF tahvilleri genellikle üç ayda bir kupon ödemesine sahip. Perşembe günü TLREF faizi yüzde 50,3 seviyesinde belirlenmişti. Buna karşın iki yıl vadeli TL cinsi tahvil yüzde 41,8, 10 yıl vadeli lira cinsi tahvil is yüzde 27,7 faiz sunuyor. İki ve 10 yıllık TL cinsi tahviller daha likit bir piyasaya sahipken TLREF tahvillerden çıkış, likit bir piyasa olmadığından yabancılar için zor olabilir.

TL'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ise bazı sınırlar mevcut. TL'ye yurt dışından artan talep offshore faizleri yurt içi faizlerin çok altına itti. Bu da yabancı yatırımcıları TLREF tahvilleri gibi niş enstrümanlara daha fazla yöneltti.