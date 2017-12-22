Yabancıların konut talebi hız kesmiyor

22 Aralık 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın 11 ayında 16 bin 549 düzeyinde bulunan yabancılara yapılan konut satışları da 2017'nin aynı döneminde 20 bin 70'e yükseldi. Böylece bu yılın ocak-kasım döneminde yabancılara konut satışlarında yüzde 21,3'lük artış görüldü.

Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,5 azalarak 122 bin 732 oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancıya satışların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artarak 2 bin 152'ye yükseldiğini belirterek, kasımda Iraklıların 405, Suudi Arabistan vatandaşlarının ise 239 konut aldığını söyledi.

Özyurt, "Türkiye'den gayrimenkul almak isteyen yabancı, KDV ödemediği için Türkiye'deki yatırımlarını artırma yoluna gitti. Bu durum da ülkeye döviz girdisi sağladı ve hem Türk ekonomisi hem de gayrimenkul üreticilerinin önünü açıldı. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye yabancı yatırımcı için cazip pazar olmaya uzunca bir süre devam edecek." dedi.

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, yabancılara yapılan konut satışlarının artmasının yabancı yatırımcıların sektörüme ilgisini ve güvenini gösterdiğini vurguladı.

Demir, yurt içi satışlarında son iki ayda kısmi de olsa düşüş yaşandığını kaydederek, "Ancak yılın geneline baktığımızda gayrimenkul ve inşaat sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde dünya ekonomileri arasında en hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin yükselen gücünü ortaya koyuyor. İnşaat yatırımlarında yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,3, ikinci çeyreğinde yüzde 22,5, üçüncü çeyrekte yüzde 12 oranındaki artış, bunun bir göstergesini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancıya satış daha da artacaktır"

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, yabancıya konut satışının kasımda geçen yılın aynı ayına göre göre yüzde 21,4 artarak 2 bin 152 olduğunu belirterek, özellikle Irak ve Suudi Arabistan vatandaşlarının birbiriyle yarıştığını söyledi.

Bazen Irak bazense Suudi Arabistan'ın birinci sıraya yerleştiğini dile getiren Pala, onları Kuveyt, Rusya ve Afganistan'ın izlediğini bildirdi.

Pala, "Yabancıya satıştaki istikrarlı yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının ve yabancının ülkemize olan güveninin en önemli göstergesidir. Orta Doğu'ya en yakın bölgede en istikrarlı ve güvenilir ülke durumunda olan Türkiye'nin bu sonuca ciddi oranda katkısı olmuştur. Yabancılara yönelik genişletilmiş yasal düzenlemeler ve Eximbank'tan faydalanmasının önü açılması gibi desteklerle yabancıya konut satışının daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Konut stoku erime trendine girdi"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, kampanya ve desteklerin etkisini eylül ve ekim konut satışlarında gördüklerini belirterek, satış rakamlarının kendilerine konut stokunun erime trendine girdiğini gösterdiğini söyledi.

Kampanya ve teşviklerin sona ermesinin ardından ise satış rakamlarının normal seviyeye geldiğini dile getiren Çulhalık, "Yabancıya olan satışlar yüz güldürüyor. Bunun önümüzdeki dönemde de artacağını düşünüyoruz. Gönlümüzden geçen; daha uzun süre geçerli olacak yeni destek ve teşviklerle konut satışlarında rekor denebilecek satışları yakalamak." şeklinde konuştu.

Yapıen İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Celal Koçer, gayrimenkule yapılan yatırımın her zaman kazandırmaya devam edeceğini kaydederek, gayrimenkulün, hem yerli hem de yabancı yatırımcı için yine en iyi yatırım aracı olacağını aktardı.

Koçer, ancak yatırımların hız kesmemesi için ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün devlet tarafından desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yabancıya satış gelecek yıl da devam edecek"

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, yabancıya satışlardaki artışın çok sevindirici olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki yıl bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü, Türkiye halen yabacılar için en güvenli liman." diye konuştu.

Sektörün bu yıl da büyümesini sürdürdüğünü aktaran Bahadır, bundan sonra da yatırımların, istihdamın ve üretimin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA