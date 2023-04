Yapay zekâ desteğiyle yeni koleksiyon üretti

Takip Et

Belma A. Özgen

Yapay zekâ teknolojisi kullanarak tasarladığı ‘Futura’ koleksiyonu ile sektöründe bir ilke imza atan Bonna, tasarladığı Futura ile yapay zekayı Türkiye’de porselen sektöründe ilk uygulayan marka oldu.

Kar Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Erbil Aşkan, Türkiye’nin ilk yüzde 100 HoReCa markası Bonna’nın yeni koleksiyonu Futura ile ‘Yapay Zekâ’ teknolojisini porselen ile buluşturduğunu kaydetti. Aşkan, “Bonna olarak çok yönlü teknoloji olan yapay zekânın günümüzde her iş kolu, her işletme ve her sektör için büyük avantajlar yaratacağına inanıyoruz. Yapay zekâ yönündeki çalışmalarımıza yeni koleksiyonlarımızda da devam edeceğiz” diye konuştu.