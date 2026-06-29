Yapay zeka bir şirkette daha insanları işsiz bırakıyor

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Teknoloji devriminin kurumsal dünyadaki sarsıcı etkileri her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Küresel piyasalarda büyük şirketler operasyonlarını optimize etmek amacıyla insan gücünü yapay zeka sistemleri ile değiştiriyor. Tütün ürünleri sektörünün en büyük oyuncularından British American Tobacco (BTI) radikal bir dönüşüm adımı attı.

Şirket yönetimi yapay zeka odaklı yeniden yapılanma programını hızlandırarak devasa bir işten çıkarma dalgası başlattı. Dolayısıyla işletme dünya genelindeki toplam iş gücünün tam yüzde 20'sini etkileyecek sert bir operasyon yürütüyor. Endüstri analistleri yapay zeka entegrasyonunun sektörde kısa sürede domino etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka dönüşümü stratejik daralma getirdi



Yönetici kadrosu toplam 5 bin 500 çalışanın işine kalıcı olarak son veriyor. İşletme ilave 3 bin 500 pozisyonu ise teknolojik altyapı sunan stratejik ortaklarına devrediyor. İnsan kaynakları departmanı yeniden yapılanma değişikliklerinin büyük kısmını ilgili çalışanlara resmen tebliğ etti.

Kalan personel görüşmelerini ise yöneticiler tamamen yerel yasal gereklilikler doğrultusunda yürütüyor. Öte yandan şirket yönetimi Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarını iş gücü azaltma planının kesinlikle dışında tutuyor. Küresel yatırımcılar kurumun yapay zeka stratejisini ve operasyonel verimlilik planlarını yakından takip ediyor.

Yasa dışı ticaret fabrika kapattırdı



Şirket küresel üretim ayak izini kapsayan çok geniş çaplı bir inceleme sürecini tamamladı. Pazar uzmanları şirketin fabrika ağını geride bıraktığımız 18-24 ay içinde kademeli olarak birleştirdiğini belirtiyor. Yeniden yapılanma süreci Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içindeki meşhur Heidelberg fabrikasının resmi kapanışını da içeriyor.

Finansal analistler pazara hakim olan yasa dışı ürünlerin sürdürülemez seviyelere ulaşmasının fabrikanın kapanmasına doğrudan yol açtığını vurguluyor. Bununla birlikte kaçak ürünlerin piyasadaki yoğunluğu şirketin operasyonel maliyetlerini uzun süredir baskılıyordu. Yetkililer bölgesel üretim stratejilerini yeni pazar gerçeklerine göre hızla uyarlıyor.

Yapay zeka hamlesi milyarlık tasarruf sağlayacak



Uluslararası piyasalar tütün devinin attığı teknolojik adımların şirket bilançosuna etkisini özenle inceliyor. Yeni yeniden yapılanma planı kuruma 2028 yılına kadar yıllık tam 600 milyon sterlin ek maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Yönetim kurulu iddialı finansal beklentiyi daha önce duyurduğu maliyet düşürücü stratejinin tam üzerine inşa ediyor.

Otoriteler kurumun önceki finansal hedefinin 2027 yılına kadar yıllık 500 milyon sterlin tasarruf sağlamak olduğunu hatırlatıyor. Uzmanlar kurumun yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli karlılık oranlarını ciddi şekilde artıracağını öngörüyor. İşletmenin teknolojik verimlilik adımları sektörel rakipleri üzerinde de benzer dijitalleşme baskıları kuruyor.